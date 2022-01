Brexit : l’architecte de la paix de NI accuse Boris de « vandalisme politique occasionnel » | Politique | Des nouvelles

Jonathan Powell, 65 ans, a fustigé Boris Johnson, 57 ans, à propos des négociations sur le Brexit avec le bloc bruxellois et a accusé le Premier ministre de placer les questions idéologiques au-dessus des intérêts du peuple. M. Powell, qui a été chef de cabinet de l’ancien leader travailliste et Premier ministre Tony Blair, 68 ans, de 1995 à 2007, a travaillé comme négociateur en chef du gouvernement britannique sur l’Irlande du Nord pendant le processus de paix d’Ulster.

S’exprimant sur les négociations en cours sur le Brexit, il a averti que les membres du gouvernement ne comprenaient pas la fragilité de l’accord du Vendredi saint et a suggéré que leurs actions pourraient compromettre « tout le travail » consacré à l’accord de paix de 1998.

Il a déclaré: « Ce qui m’inquiète, c’est le vandalisme politique occasionnel. »

« Ils ne semblent vraiment pas s’en soucier.

« Je veux dire les dommages qu’ils causent aux règlements politiques très fragiles en Irlande du Nord, en prenant position sur des choses comme la Cour de justice européenne, qui n’ont pas d’importance pour les électeurs d’Irlande du Nord. »

Powell a spécifiquement demandé pourquoi le gouvernement de M. Johnson avait fait de la question du rôle des juges de la Cour européenne de justice d’Ulster une ligne rouge dans les pourparlers.

Il a ajouté: « Ils peuvent avoir de l’importance pour Boris Johnson et certains supporters [in the Government] et la base idéologique, mais cela vaut-il vraiment la peine de sacrifier tout le travail que les générations précédentes de politiciens ont consacré au processus de paix en Irlande du Nord sur l’autel idéologique de la CJCE ? »

Lord David Frost, 56 ans, était en charge des négociations au Royaume-Uni jusqu’à ce qu’il démissionne du gouvernement le mois dernier à propos de la réglementation et de la politique fiscale de Covid.

L’ancien ambassadeur et PDG de la Scotch Whisky Association a menacé à plusieurs reprises de suspendre certaines parties du protocole d’Irlande du Nord en vertu de l’article 16.

Lord Frost a été remplacé dans le dossier du Brexit par la ministre des Affaires étrangères du reste, devenue Brexiter, Liz Truss, 46 ans.

Mme Truss est considérée comme une négociatrice de continuité.

S’exprimant avant Noël, elle a souligné : « La position du Royaume-Uni n’a pas changé.

« Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, que nous mettions fin au rôle de la CJCE en tant qu’arbitre final des différends entre nous et que nous résolvions d’autres problèmes. »

Malgré les inquiétudes de Powell, un autre architecte de la paix en Irlande du Nord a affirmé que le protocole lui-même endommage l’accord du vendredi saint.

L’ancien chef du Parti unioniste d’Ulster et premier ministre d’Irlande du Nord, Lord David Trimble, 77 ans, a déclaré : , menace de violence ou ingérence extérieure, changerait ou pourrait jamais changer cela.

« Ne vous y trompez pas, le protocole ne protège pas l’accord du Vendredi saint. Il démolit son principe central en supprimant l’assurance que le consentement démocratique est nécessaire pour apporter tout changement au statut de l’Irlande du Nord.

« Il incarne un certain nombre de changements constitutionnels liés à l’Irlande du Nord. »

Lord Trimble et ses collègues du Center for Brexit Policy ont proposé que le Royaume-Uni et l’UE introduisent un système d’application mutuelle qui garantirait que les entreprises vendant en République d’Irlande depuis l’Irlande du Nord devraient déclarer qu’elles ont adhéré aux réglementations de l’autre. juridiction dans leurs documents d’exportation.