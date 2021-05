Brexit: le chef de JCB, Lord Bamford, refuse de rejoindre CBI en raison de la position de l’UE | UK | Nouvelles

Lord Bamford, propriétaire des creuseurs JCB, a retiré sa société de la CBI en 2016, peu de temps après le référendum sur l’UE. Avant le vote, la CBI a soutenu Remain avertissant que le Brexit coûterait près d’un million d’emplois.

Récemment, le nouveau directeur général de la CBI, Tony Danker, a lancé un appel aux partisans du Brexit pour qu’ils rejoignent l’association.

Cependant, s’adressant au Sunday Telegraph, Lord Bamford a affirmé que la CBI était «complètement anti-Brexit» et ne «s’occupait pas vraiment des intérêts britanniques».

Il a ajouté: «Nous pouvons vivre de manière très satisfaisante sans y être.»

Interrogé sur M. Danker, Lord Bamford a répondu: «Je ne connais pas du tout ce type qui le dirige.»

M. Danker a fait des ouvertures aux partisans du Brexit depuis qu’il a pris ses nouvelles fonctions.

S’adressant au Sunday Times, il a soutenu les plans de croissance du gouvernement et a exhorté les eurosceptiques à rejoindre la CBI.

M. Danker a déclaré: «Tout homme d’affaires soutenant le Brexit croira sûrement que le moment est venu de quitter l’Union européenne pour construire une stratégie économique pour la Grande-Bretagne.

«Et je les invite tous à se joindre à nous pour façonner notre stratégie et être des porteurs de messages incroyablement optimistes.»

«Le maintien d’un alignement étroit avec l’UE permet également une future campagne de la CBI pour réintégrer le marché unique, ce que l’UE a constamment promu et a essayé de faire respecter le Royaume-Uni par le biais de la pilule empoisonnée du protocole d’Irlande du Nord. .

«Le gouvernement doit se méfier des sirènes des appels à l’adhésion au proto-marché unique, qui est le jeu de l’UE et de la CBI, et plutôt se tourner vers la divergence et la super croissance.»

Avant le référendum de 2016, la CBI a publié un rapport avertissant que le Brexit pourrait coûter au Royaume-Uni 100 milliards de livres sterling et jusqu’à 950000 emplois d’ici 2020.

Ensuite, la directrice générale de la CBI, Carolyn Fairbairn, a déclaré qu’un vote de congé «serait un véritable coup dur pour le niveau de vie, l’emploi et la croissance».

Elle a ajouté: «Les économies résultant de la réduction des contributions budgétaires et de la réglementation de l’UE sont largement compensées par l’impact négatif sur le commerce et l’investissement.

«Même dans le meilleur des cas, cela provoquerait un choc sérieux pour l’économie britannique.»

Les affirmations ont été fermement rejetées par la campagne de vote en faveur du Brexit.

La Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE par 52% des voix contre 48%.

Après un certain nombre de retards causés par le Parlement, le Brexit a officiellement eu lieu fin janvier 2020.