Brexit : Sefcovic présente les plans de réforme du protocole NI

Le négociateur en chef slovaque de Bruxelles pour le Brexit, Maros Sefcovic, 55 ans, a exprimé ses inquiétudes face aux tensions croissantes entre le Royaume-Uni et l’UE dans le Telegraph. Écrivant dans le journal grand format soutenant le Brexit, l’ancien vice-président de la Commission européenne a déclaré: « Je crains de plus en plus que le gouvernement britannique refuse de s’engager dans cette voie et s’engage sur la voie de la confrontation. »

Les commentaires de M. Sefcovic interviennent juste avant que les négociateurs britanniques ne se rendent à Bruxelles pour reprendre les discussions sur le protocole d’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni demande actuellement à l’UE de suspendre la juridiction de la Cour européenne de justice en Ulster et de mettre fin aux perturbations causées par le protocole.

L’UE a déjà proposé de réduire jusqu’à 80 pour cent les contrôles sur les marchandises britanniques traversant la mer d’Irlande vers l’Irlande du Nord.

Mais le gouvernement britannique soutient que la proposition la plus récente de l’UE ne va pas assez loin.

M. Sefcovic rencontrera également vendredi son homologue britannique, le ministre du Brexit, Lord David Frost, âgé de 56 ans, pour décider si des progrès ont été réalisés concernant l’Irlande du Nord.

Le chef de l’UE avertit la Grande-Bretagne du Brexit de ne pas « s’engager sur la voie de la confrontation » à propos de la pêche et de NI (Image: .)

Le ministre du Brexit, Lord David Frost, 56 ans, rencontrera Sefcovic vendredi (Image: .)

Les deux hommes se rencontreront juste après que Boris Johnson, 57 ans, ait accusé la France d’avoir rompu « l’esprit et la lettre » de l’accord Royaume-Uni-UE sur le Brexit alors que la confrontation transmanche à la morue s’intensifie.

La France a averti qu’elle pourrait introduire un certain nombre d’obstacles contre le Brexit en Grande-Bretagne mardi à moins que les pêcheurs français n’aient un meilleur accès aux eaux côtières du Royaume-Uni.

Ces barrières devraient inclure l’augmentation des contrôles sur les bateaux britanniques, l’arrêt des navires basés au Royaume-Uni d’atterrir dans les ports français, le ralentissement des arrangements douaniers à Calais et l’imposition de tarifs sur les factures d’énergie à Jersey.

Cependant, selon le Telegraph, M. Johnson a profité d’une réunion privée avec son homologue français Emmanuel Macron, 43 ans, lors du sommet du G20 à Rome pour avertir le président français de « retirer ses menaces » sous peine de représailles.

Le Premier ministre a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse qu’il pensait que les actions françaises violaient les engagements signés entre le Royaume-Uni et l’UE obligeant le couple à agir de « bonne foi ».

LIRE LA SUITE : Reculez Macron ! Le « Bulldog » du Brexit, David Frost, montre à l’UE pourquoi elle ne peut plus bousculer le Royaume-Uni

Maros Sefcovic négocie avec Lord Frost (Image: .)

Maros Sefcovic, 55 ans, a averti la Grande-Bretagne du Brexit de ne pas « s’engager sur la voie de la confrontation ». (Image : .)

« Je dois juste dire à tout le monde, je ne pense pas que cela soit compatible avec l’esprit ou la lettre de l’accord de retrait ou de l’accord de coopération commerciale », a-t-il déclaré.

M. Johnson aurait également été « perplexe » après que le Premier ministre français, Jean Castex, 56 ans, a suggéré que l’UE devrait punir le Royaume-Uni pour avoir repris le contrôle.

Les commentaires du Premier ministre britannique sont intervenus après que Castex a écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 63 ans, affirmant qu’il était « indispensable de montrer à l’opinion publique européenne que … .

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, 40 ans, a depuis publié une déclaration timide contre la Grande-Bretagne du Brexit et a accusé le Royaume-Uni de faire un « choix politique » pour « cibler » les pêcheurs français.

Cependant, alors que M. Beaune affirme que le Royaume-Uni a retenu 40% des demandes françaises « détaillées », Downing Street a rejeté ses demandes.

Seigneur Frost (Image: .)

Emmanuel Macron et Boris Johnson (Image : .)

« Nous ne reconnaissons pas les numéros émis par la France à ce sujet », a déclaré le numéro 10.

« Il est simplement factuel que nous n’ayons pas seulement rejeté les licences de la France.

« Nous examinerons équitablement toutes les candidatures des États membres de l’UE. »

Dans une récente série d’offres de pêcheurs en France, le Royaume-Uni a rejeté 12 des 47 candidatures.

Jersey a ensuite ajouté du sel supplémentaire aux blessures françaises en refusant les licences pour 75 de leurs bateaux.

Opposition unioniste au protocole d’Irlande du Nord (Image: .)

Pêche (Image: .)

Cependant, le gouvernement britannique a déclaré que les rejets de Whitehall étaient dus au fait que les candidatures n’étaient pas accompagnées des informations justificatives appropriées.

Le secrétaire eurosceptique à l’Environnement, George Eustice, 50 ans, a également affirmé que le Royaume-Uni avait jusqu’à présent accordé 98 % de toutes les offres de licences post-Brexit des navires européens.

Une réunion entre la France, Jersey, le Royaume-Uni et la Commission européenne mercredi a déjà permis à 162 bateaux français supplémentaires d’obtenir des licences pour pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes à partir de vendredi.