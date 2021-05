Brexit: le coût du départ pour l’Allemagne mis à nu alors que les exportations vers le Royaume-Uni chutent | Politique | Nouvelles

Au milieu du départ de la Grande-Bretagne de l’UE et de la pandémie de coronavirus, les exportations de l’Allemagne vers le Royaume-Uni ont chuté de 30,5% entre décembre et janvier, pour une valeur de 1,7 milliard de livres sterling. Selon l’Office des statistiques nationales, il s’agit de la plus forte baisse des importations en valeur des biens de tous les principaux partenaires commerciaux. Alors que les exportations de l’Allemagne vers le Royaume-Uni ont chuté, les exportations de la Grande-Bretagne vers les pays non membres de l’UE en mars ont bondi de 9,9%.

Autre nouvelle pour l’économie allemande, le PIB du pays a chuté de 1,8% au premier trimestre 2021 par rapport aux trois mois précédant la fin de 2020.

Cette baisse du PIB était pire que celle de Destatis, avait prédit l’office allemand des statistiques fin avril.

Par rapport aux trois premiers mois de 2020, l’économie allemande était en baisse de 3,4%.

Un porte-parole de Destatis a déclaré: “Après que l’économie allemande se soit quelque peu remise au second semestre 2020 (+ 8,7% au troisième trimestre et + 0,5% au quatrième trimestre), la crise des coronavirus a provoqué une nouvelle baisse des performances économiques au début de 2021.

“Les restrictions persistantes, et en partie intensifiées, imposées pour contenir la pandémie de coronavirus ont eu un impact particulièrement marqué sur les dépenses de consommation finale des ménages en début d’année.”

Commentant les chiffres du commerce britannique, l’ONS a admis que les statistiques avaient été réduites en raison de la pandémie et de la récession qui a suivi.

L’ONS a ajouté: «Le commerce était déjà à des niveaux déprimés en raison de la pandémie et de la récession en cours.

“Il est donc trop tôt pour évaluer dans quelle mesure la période de transition reflète une perturbation du commerce à court terme ou des ajustements de la chaîne d’approvisionnement à plus long terme.”

JUST IN: Brexit LIVE: Nous vous l’avons dit! L’UE prête à une manifestation de pêche furieuse

Il a ajouté: “Les données ultérieures au deuxième trimestre et en mars étaient bien meilleures, donc le prochain trimestre aura de meilleurs résultats et je suis sûr que les trimestres suivants montreront une amélioration proportionnelle.”

S’exprimant aujourd’hui, l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Andy Haldane, a déclaré au Treasury Select Committee que l’économie britannique devait éviter un pic d’inflation.

Son avertissement intervient alors que les prix des marchandises dans toute l’économie britannique augmentent à mesure que la Grande-Bretagne s’ouvre.

Il a déclaré aujourd’hui: «La situation que nous devons éviter comme la peste est celle où les anticipations d’inflation s’ajustent avant de le faire ou où nous attendons la preuve positive que les effets sur l’inflation ne sont pas transitoires avant d’agir.

«Parce que dans ces deux cas, cela ferait trop peu trop tard.