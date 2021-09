Brexit : le député du DUP déclare que l’UE « fait de son mieux » pour rompre les liens de l’Ulster avec la Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

L’homme politique unioniste a déclaré que l’application du règlement post-Brexit dans la province d’Ulster montre que Bruxelles et Dublin font de leur mieux pour rompre les liens historiques entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Sammy Wilson, 68 ans, a déclaré à Express.co.uk : “Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, en tant qu’unionistes, nous restions les bras croisés et voyions l’Europe imposer des lois à la tête de l’assemblée décentralisée et de Westminster à l’Irlande du Nord.”

Le député d’Antrim oriental du Parti unioniste démocrate a également affirmé que les députés du DUP à Stormont ne pouvaient pas travailler dans des institutions transfrontalières avec Dublin alors que le protocole de l’UE a endommagé les liens entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

“L’Europe et la République d’Irlande, par implication de cela, font de leur mieux pour rompre les liens entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne”, a déclaré le député favorable au Brexit.

Mais ce ne sont pas seulement les postes transfrontaliers dont M. Wilson a suggéré que son parti pourrait se retirer.

“Si le gouvernement ne prend pas de mesures pour s’assurer que la loi européenne est imposée en contournant l’administration décentralisée en Irlande du Nord, nous n’y participerons pas en tant que ministres”, a déclaré l’ancien porte-parole du DUP.

En dehors de Stormont, M. Wilson a souligné comment les politiciens syndicalistes et les travailleurs communautaires ont travaillé pour dissuader les gens de descendre dans la rue.

Il a déclaré: “Ceux qui disent” le protocole est d’accord ” souligneront le fait qu’il y a eu peu de troubles. “

« Eh bien, ce peu de troubles au cours de la période estivale est dû à un effort massif des politiciens unionistes et des membres de la communauté sur le terrain.

Wilson a ajouté: “Finalement, lorsque les gens pensent que les politiciens sont inefficaces, le danger survient que” les gens recherchent d’autres voies “.

“Je ne veux pas de ça.”

Malgré cela, Mary Lou McDonald du Sinn Fein a décrit la décision du DUP comme un « coup électoral imprudent et irresponsable ».

M. Wilson a déclaré que le responsable slovaque et ses collègues avaient “dédaigné” la communauté unioniste et ses préoccupations.

Il a déclaré: “L’arrogance de Sefcovic et d’autres politiciens, administrateurs et bureaucrates de l’UE qui sont venus en Irlande du Nord est vraiment stupéfiante.”

Le député d’East Antrim a également déclaré à Express.co.uk que l’application mutuelle était une alternative qui pourrait apporter une solution.

L’homme de 68 ans a co-écrit un rapport récent avec ses collègues du Center for Brexit Policy qui expliquait comment l’application mutuelle fonctionnerait dans la pratique.

Son collègue d’Ulsterman et ancien premier ministre de l’UUP, Lord David Trimble, a écrit dans l’avant-propos du rapport : « L’application mutuelle respecte à la fois l’intégrité du marché unique de l’UE et la souveraineté indépendante du Royaume-Uni votée par le peuple britannique lors du référendum 2016.”

L’architecte de l’accord du Vendredi saint, lauréat du prix Nobel de la paix, a ajouté : « Cela implique que l’UE et le Royaume-Uni appliquent mutuellement leurs règles, réglementations et taxes pour les entreprises exportant sur leur territoire.

“Toute entreprise opérant à partir de NI serait tenue de déclarer qu’elle a rempli toutes les obligations contenues dans la législation de l’UE lors de la vente de marchandises à la République d’Irlande.

« Tout manquement à cette obligation serait suivi par les autorités britanniques et les manquements entraîneraient des sanctions sévères en tant que dissuasion efficace de rompre cette obligation. »