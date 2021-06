Brexit: le gâteau de M. Kipling parmi les gagnants alors que Truss salue l’accord commercial australien « étalon-or » | Politique | Nouvelles

Et, pour donner un coup de fouet à l’industrie britannique de l’alimentation et des boissons, l’accord post-Brexit aidera les marques de gâteaux populaires, telles que M. Kipling. La secrétaire au Commerce a fait l’éloge du prochain accord avec l’Australie, qui, selon elle, aidera la Grande-Bretagne à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Elle a également souligné que le gouvernement cherchait à réduire considérablement les droits de douane sur les importations britanniques en Australie.

Certains produits tels que le fromage sont actuellement assujettis à un tarif allant jusqu’à 20 pour cent.

Elle a déclaré à Dailymail.co.uk : « De notre industrie alimentaire et des boissons de renommée mondiale à nos fabricants de voitures et de trains, nous faisons pression pour réduire les tarifs sur les exportations britanniques emblématiques.

«Nous savons que les emplois axés sur les exportations sont généralement plus productifs et mieux rémunérés, soutenant des emplois à travers le pays, ce qui nous aidera à mieux nous reconstruire après la pandémie.

“Un accord de référence avec nos alliés australiens, qui est maintenant en vue, marquerait la prochaine génération d’accords commerciaux et offrirait de grands avantages aux particuliers et aux entreprises dans l’ensemble du Royaume-Uni.”

Richard Martin, directeur de la clientèle chez Premier Foods, a déclaré au média : « Les gâteaux britanniques Mr Kipling et Cadbury sont rapidement devenus les marques de gâteaux numéro 1 et 2 sur le marché australien respectivement, et sont achetés par 20 % des ménages australiens.

“Une réduction des tarifs soutiendrait la croissance future de ces marques et faciliterait les opportunités pour la nourriture et les boissons britanniques.”

Cela survient après que le ministre du Commerce a déclaré aux députés que les entreprises britanniques seraient en mesure d’économiser 115 millions de livres sterling de droits de douane lorsque Mme Truss signera un accord commercial avec l’Australie ce mois-ci.

Greg Hands a salué les plans de Mme Truss alors que les pourparlers touchaient à leur fin.

M. Hands a déclaré aux députés que l’accord commercial était une “étape majeure” dans la politique commerciale de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “L’accord sera le plus avancé que l’Australie ait conclu avec n’importe quel pays à l’exception de la Nouvelle-Zélande et où nous nous attendons à ce qu’il soit particulièrement orienté vers l’avenir dans des domaines tels que les services, les achats et le commerce numérique.”

Le commerce total entre le Royaume-Uni et l’Australie s’élevait à 18,8 milliards de livres sterling en 2019, un accord devant conduire à 900 millions de livres sterling supplémentaires.

Cela pourrait également ajouter 500 millions de livres sterling supplémentaires au PIB annuel du Royaume-Uni.