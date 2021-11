Brexit : le lancement du port franc historique au Royaume-Uni est un « excellent » pas en avant – « Un autre avantage » | Politique | Nouvelles

Teesside Freeport a commencé ses activités le vendredi 19 novembre et devrait être « à la pointe de l’énergie verte, de la fabrication et de l’innovation », selon un communiqué du gouvernement britannique. Un port franc ou une « zone franche » est une zone qui se trouve à l’intérieur des limites géographiques d’un pays, mais qui est légalement considérée à l’extérieur du pays à des fins douanières.

Les marchandises introduites dans le port franc ne sont donc pas soumises à des tarifs d’importation.

Parfois, les entreprises opérant dans les ports francs bénéficient d’autres incitations, telles que des allégements fiscaux.

Les entreprises éligibles basées sur des sites fiscaux au port franc de Teesside peuvent bénéficier de plusieurs incitations fiscales, notamment une déduction pour capital améliorée ; une allocation pour les structures et les bâtiments ; un allégement des tarifs d’affaires ; et un allégement de la taxe foncière sur les droits de timbre.

Teesside a également désigné un site douanier, ce qui signifie que les entreprises qui s’installent sur le site peuvent bénéficier de la facilitation douanière – y compris la suspension, l’exemption et le report tarifaires.

David C Bannerman, ancien député européen conservateur de l’Est de l’Angleterre, s’est félicité de l’ouverture et l’a qualifiée d’« autre avantage du Brexit ».

Il a tweeté : « C’est excellent – le premier emploi créant Freeport a été lancé à Teesside. Un parmi beaucoup. Un autre avantage du Brexit.

Le gouvernement a estimé que Teesside Freeport créera plus de 18 000 emplois et apportera 3,2 milliards de livres sterling aux communautés locales sur 5 ans.

Le Freeport a déjà obtenu un investissement de plusieurs millions de livres de GE Renewables pour construire une nouvelle usine de fabrication de pales éoliennes offshore qui, selon eux, créera jusqu’à 750 emplois dans la fabrication et 1 500 autres rôles dans la chaîne d’approvisionnement.

LIRE LA SUITE: Rishi Sunak « doit partir maintenant » – Les lecteurs de l’Express condamnent la chancelière

D’autres ports francs devraient ouvrir. Lors de Budget, en octobre 2021, la chancelière a annoncé que les premiers sites fiscaux seront à Humber, Tees and Thames.

Les emplacements sélectionnés pour passer aux prochaines étapes de désignation sont l’aéroport d’East Midlands, Felixstowe & Harwich (connu sous le nom de Freeport East), Humber, Liverpool City Region, Plymouth & South Devon, Solent, Teesside et Thames.

Dans un communiqué, Lord Frost a déclaré : « Après avoir quitté l’Union européenne, nous avons désormais la liberté de faire les choses différemment, notamment en créant de nouveaux ports francs pour dynamiser nos échanges avec les marchés à la croissance la plus rapide au monde.

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour Teesside et elle montre que nous maximisons les opportunités du Brexit pour créer des emplois bien rémunérés et stimuler la croissance dans tout le Royaume-Uni.

A NE PAS MANQUER :

Macron furieux contre le Royaume-Uni à propos des permis de pêche alors que les Français se retournent contre lui [REPORT]

Micheál Martin dénonce le Brexit comme « un obstacle » aux relations irlandaises [OPINION]

La guerre commerciale du Brexit se profile: le gel éclate contre l’UE pour avoir ignoré une « tâche urgente » [ANALYSIS]

« En plus d’avoir plus de ports francs, nous voulons aller plus loin et plus vite pour créer un environnement réglementaire concurrentiel qui soutient l’innovation et stimule les investissements étrangers. »

Les ports francs ont été utilisés comme exemples d’opportunités dont le Royaume-Uni bénéficiera après avoir quitté l’UE.

En 2019, le député de l’époque, Rishi Sunak, a déclaré : « L’UE est le seul endroit où ces [freeports] n’existent vraiment pas.

Il existe environ 80 zones franches au sein de l’UE.

Jusqu’en 2012, il y avait cinq ports francs au Royaume-Uni jusqu’à ce que le gouvernement autorise l’expiration des lois nationales qui établissent ces ports.

Cependant, les règles de l’UE en matière d’aides d’État (qui interdisent aux gouvernements de l’UE de soutenir certaines entreprises par rapport à leurs concurrents) limitent l’éventail des incitations fiscales qu’un membre de l’UE peut s’installer dans son port franc.