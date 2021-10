Brexit : le nombre de citoyens de l’UE réclamant des prestations a doublé pendant la pandémie – « Nous sommes inquiets » | Royaume-Uni | Nouvelles

En comparaison, ce chiffre n’était que de 380 000 en novembre 2019.

Les demandes des migrants de certains pays qui ont adhéré au bloc bruxellois en 2004 et 2007 étaient encore plus élevées que la moyenne globale.

Les réclamations de la Roumanie et de la Bulgarie ont plus que triplé – portant le chiffre de 66 000 à 190 000 parmi les soi-disant citoyens de l’UE2.

Madeleine Sumption, directrice de l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford, a déclaré au Telegraph : « Les migrants de l’UE ont été les plus durement touchés par la pandémie en raison de leur concentration dans l’hôtellerie et la vente au détail qui ont fermé pendant de longues périodes.

« Il y a une augmentation assez substantielle des demandes de chômage pour les citoyens de l’UE. »

Les citoyens de l’Union européenne qui ont obtenu un statut d’établissement restent éligibles aux prestations et au congé en vertu de l’accord de retrait du Royaume-Uni avec le bloc de Bruxelles.

Selon une lecture du département britannique pour la sortie de l’Union européenne, l’accord de Boris Johnson sur le Brexit garantit que « les citoyens qui ont déménagé entre le Royaume-Uni et l’UE, ou ceux qui ont interagi avec la sécurité sociale du Royaume-Uni et d’un État membre, avant la fin de la période de mise en œuvre ne sont pas désavantagés dans leur accès aux pensions, prestations et autres formes de sécurité sociale, y compris la couverture des soins de santé. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré depuis : « Nous avons durci les règles relatives aux prestations lorsque nous avons quitté l’UE.

« Mais compte tenu de la contribution des citoyens de l’UE au Royaume-Uni, un nombre limité de prestations britanniques peuvent, dans certaines circonstances, continuer à être versées dans l’UE.

« Ceci est réciproque et n’inclut pas le crédit universel, qui n’a jamais été payable qu’à ceux du Royaume-Uni. »

Parmi les ressortissants britanniques, le nombre de personnes réclamant des allocations en âge de travailler a augmenté de 34 %, passant d’environ 1 million à 1,6 million.

Alors que les données de l’Office for National Statistics (ONS) semblent montrer qu’il y a eu un exode net de 107 000 migrants de l’UE vers le continent continental, le Department for Work and Pensions et HM Revenue & Customs ne sont pas en mesure de dire combien de migrants acheminent de l’argent liquide. en Europe.

Un expert indépendant a déclaré: « Ce que personne ne sait, c’est le nombre de personnes qui auraient pu quitter le Royaume-Uni pour voir la pandémie dans leur pays d’origine, et n’ont pas dit au HMRC ou au DWP qu’ils étaient partis.

« Cela aurait pu rendre les paiements à l’étranger beaucoup plus importants que le petit pourcentage habituel.

« La suspension de la plupart des interactions en personne dans les centres pour l’emploi pendant les fermetures aura rendu cela possible et a également rendu très difficile pour les départements de faire une estimation du nombre qui aurait pu le faire. »

Le Telegraph rapporte qu’une source de haut niveau a déclaré : « C’est un problème qui nous inquiète.

« Il y a 6,2 millions de ressortissants de l’UE qui ont accès à des avantages, des réductions d’impôts, des congés pendant la pandémie.

« Cet argent peut souvent être réclamé par ceux qui sont rentrés chez eux dans un autre pays, ce qui peut ne pas être juste ou durable à long terme.

« C’est quelque chose que nous allons examiner. »

Une source du HMRC a également déclaré au journal grand format : « Bien que nous enregistrions les adresses des demandes de congé, celles-ci ne refléteraient pas nécessairement si quelqu’un a voyagé après la demande.

« Nous ne suivons pas dans nos statistiques publiées si quelqu’un est un ressortissant de l’UE. »

Une source du DWP a ajouté: « Il n’y a pas de statistiques publiées sur les prestations versées dans l’UE aux personnes ayant un statut préétabli ou établi dans le cadre du régime d’établissement de l’UE. »

Alp Mehmet, président du groupe de défense indépendant de Tufton Street, Migration Watch UK, a déclaré: « Cela frappera ceux qui cotisent au système comme absolument ridicules que les gens puissent demander l’aide sociale ou bénéficier d’un congé depuis l’étranger.

« C’est le genre de chose que les gens ont voté pour reprendre le contrôle jusqu’à la fin. »