Brexit: le nouveau dirigeant du DUP exhorte Boris Johnson à «faire cavalier seul» et à abandonner le protocole NI | Politique | Nouvelles

Dans son premier entretien depuis l’élection à la direction, M. Poots a affirmé que le maintien d’une frontière du Brexit en mer d’Irlande «joue vite et lâche avec le processus de paix». Il a également affirmé que lorsque le Protocole serait pleinement mis en œuvre plus tard cette année, il y aurait 15 000 contrôles hebdomadaires des marchandises.

M. Poots a expliqué que cela aurait «un impact sur chaque maison en Irlande du Nord».

Le protocole faisait partie de l’accord post-Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l’UE, ce qui signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises s’appliquent toujours en Irlande du Nord.

Cela a créé une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

M. Poots a déclaré: «Ils jouent vite et librement avec le processus de paix et c’est extrêmement regrettable.

“Ils jouent vite et avec l’Accord du Vendredi Saint de Belfast et c’est quelque chose dont ils sont co-garants.”

LIRE LA SUITE: Boris Johnson propose une solution européenne aux chèques de négociation du Brexit

Il a ajouté: «Le problème fondamental pour nous est que si la façon dont le protocole fonctionne sape l’Accord du Vendredi Saint plutôt que de le soutenir, alors nous avons évidemment un problème.

“Ce n’était pas ce que le Protocole était censé faire et s’il le fait, cela ne fonctionne pas correctement.”

Lord Frost a expliqué que les discussions avec l’UE sur la mise en œuvre du protocole n’ont pas été «extrêmement productives».

Lorsqu’on lui a demandé si le DUP avait fait le mauvais appel en s’opposant au Brexit plus doux de Theresa May, M. Poots a répondu: «Nous n’aurions pas pu livrer cela à Theresa May.

“C’était quelque chose qu’elle a perdu pour elle-même à Westminster.”

Il a ajouté: “Le DUP, que nous l’ayons soutenu ou que nous y soyons contre, ne passait pas.”