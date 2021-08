Brexit Le plan britannique pour de nouveaux contrôles douaniers en dehors de l’UE – un énorme coup de pouce pour le commerce britannique | Politique | Nouvelles

in

Les plans visant à transformer radicalement la frontière du Royaume-Uni pour en faire un leader mondial alors qu’il conclut des accords commerciaux à travers le monde devraient être achevés dans les 20 prochains mois. L’ancien système actuellement utilisé date des années 90 et ralentirait les contrôles dans les ports.

Les entreprises se sont plaintes que la bureaucratie à la frontière ralentit les expéditions vers l’UE depuis la fin de la période de transition au début de l’année.

Son remplacement sera en ligne et aidera le Royaume-Uni à donner le ton à l’échelle mondiale dans la création d’une frontière numérique.

Les contrôles pourront être effectués à un rythme plus rapide, accélérant ainsi le processus d’envoi des envois à l’étranger.

Le Premier ministre Boris Johnson considère que faire du Royaume-Uni un leader mondial des nouvelles technologies est un moyen essentiel de prouver le succès du Brexit.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Le nouveau système a déjà été introduit pour le commerce de marchandises avec l’Irlande du Nord et les pays hors de l’UE, mais sera mis en œuvre pour les marchandises voyageant vers le continent dans les prochains mois.

Les responsables du HMRC travaillent sur le nouveau système depuis plusieurs années.

Le Service de déclaration en douane (CDS) remplacera complètement le système de traitement douanier du fret d’importation et d’exportation (CHIEF) le 31 mars 2023.

Le CDS a été spécialement conçu pour faire face à une augmentation du commerce alors que le Royaume-Uni cherche à conclure davantage d’accords de libre-échange avec des pays du monde entier.

Depuis qu’elle a quitté l’UE, la Grande-Bretagne a signé 67 accords commerciaux, bien que nombre d’entre eux soient des accords de continuité datant de l’époque où il était membre du bloc de Bruxelles.

Dans une déclaration conjointe, Sophie Dean et Katherine Green, directeurs généraux des frontières et du commerce au HMRC, ont déclaré : « Le CDS est un élément clé des plans du gouvernement pour une frontière entièrement numérisée de premier plan qui aidera les entreprises britanniques à commercer et à prospérer. .

Le logiciel n’a été déployé qu’en décembre de l’année dernière.

La décision de supprimer Chief, présentée pour la première fois par John Major, a été prise peu de temps après le référendum de 2016.

En 2015, le système a traité 55 millions de déclarations en douane.

Ce nombre serait passé à 260 millions sans le déploiement de CDS.