Brexit le plus récent: Boris exhorté à négocier un nouvel accord avec l’UE pour un coup de pouce de plusieurs milliards de dollars à la Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

L’Association du commerce de l’horticulture (HTA) est à la tête des appels après que l’augmentation des coûts et les restrictions à l’exportation vers l’UE ont provoqué une baisse marquée de la valeur du commerce des plantes au cours des six premiers mois de l’année. Des recherches menées par l’organisme qui représente les jardineries et les jardiniers paysagistes britanniques ont affirmé que les exportations de plantes vivantes et de matériel végétal du Royaume-Uni vers l’UE entre janvier et juin de cette année étaient évaluées à 9,7 millions de livres sterling.

Cela représente une baisse par rapport à 16 millions de livres sterling au cours de la même période en 2019, soit une baisse de 39%.

L’Association soutient qu’un nouvel accord sur la santé des plantes permettrait au secteur des plantes et du jardinage de plusieurs milliards de livres de stimuler la croissance économique du Royaume-Uni et d’alimenter le commerce international après le Brexit.

Les ministres pourraient proposer un nouvel accord en examinant d’abord les niveaux et les coûts d’inspection existants.

Les chefs soutiennent que l’Union européenne (UE) est toujours le plus grand marché pour les produits horticoles britanniques, mais que l’industrie ne se développe pas en raison de nouveaux coûts administratifs et de restrictions supplémentaires.

Il en résulte que les entreprises horticoles britanniques choisissent de ne pas poursuivre les marchés de l’UE.

James Clark, directeur des politiques et des communications à la HTA, a déclaré : « Nous avons longtemps soupçonné que ce régime autoritaire mettrait trop d’obstacles sur le chemin de ceux qui espéraient développer une clientèle en Europe.

« Une grande partie de l’industrie horticole de 24 milliards de livres sterling est composée de petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent défendre le « commerce vert » et exporter les plantes, graines et arbres britanniques extrêmement emblématiques que nous produisons ici.

« Cependant, les obstacles bureaucratiques et les coûts énormes le rendent sapant et non viable.

“Cela empêche les PME de se développer et de mener une renaissance commerciale post-Brexit.”

David Fryer, responsable technique de la société semencière Mr Fothergill’s de Newmarket, a ajouté : les limites de ce que nous pouvons exporter maintenant et la confiance réduite des clients que nous ne pouvons pas nous concentrer sur la croissance dans l’UE pendant que nous gérons ces nouvelles méthodes de travail.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VOIR CI-DESSOUS :

Mise à jour de 8h : l’approvisionnement est réduit dans la crise des chauffeurs de poids lourds du Brexit

Les acheteurs sont confrontés à une pénurie de chips, les derniers produits touchés par la crise des conducteurs de poids lourds.

Des photos d’étagères vides dans les allées croustillantes des magasins Co-op ont été mises en ligne et la chaîne recrute 3 000 travailleurs temporaires pour maintenir les stocks.

Un porte-parole de la coopérative a déclaré: “Comme de nombreux détaillants, nous sommes touchés par des perturbations inégales de nos livraisons.”

La Grande-Bretagne manque de 100 000 chauffeurs de camion, certaines chaînes offrant jusqu’à 5 000 £ pour les maintenir en poste ou pour attirer des recrues.