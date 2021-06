Brexit le plus récent: Boris Johnson est invité à appeler le bluff de l’UE et à supprimer le “piège” du Brexit | Politique | Nouvelles

in

L’avertissement au Premier ministre intervient à la suite de 48 heures enflammées dans la rangée des enjeux élevés, l’UE l’avertissant que « leur patience est très, très mince ». Les deux parties sont aux prises avec un différend sur la manière de résoudre les problèmes découlant du protocole, un élément clé de l’accord de retrait conçu pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Hier, le bloc a menacé de “suspendre” une partie de l’accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni à moins que la Grande-Bretagne ne mette fin à son refus de mettre en œuvre le protocole.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que Bruxelles était prête à imposer des tarifs et des quotas sur les exportations britanniques et même à “suspendre la coopération dans certains secteurs”, soulignant les accords sur le commerce et les services.

Au milieu des menaces, Express.co.uk a mené un sondage exclusif demandant aux lecteurs si M. Johnson devrait déchirer son accord sur le Brexit après deux jours intenses avec l’UE.

Quatre-vingt-dix-sept pour cent (12 417) ont dit oui alors que seulement 3 pour cent (389) ont dit non.

Seulement 39 personnes ne savaient pas comment voter.

Dans les commentaires, de nombreux répondants ont déclaré qu’il était grand temps que le Premier ministre se rende compte de la réalité que traiter avec l’UE ne se déroulerait jamais en douceur.

Une personne a déclaré que le bloc n’était tout simplement pas disposé à changer d’avis et n’était donc pas un partenaire raisonnable avec lequel conclure un accord.

La personne a déclaré: “L’UE a rendu tout type de dialogue intenable.

LIRE LA SUITE : « Excessivement encombrant ! » Boris Johnson déplore l’approche commerciale de l’UE

Un homme a déclaré que l’accord sur le Brexit était la preuve que le gouvernement britannique n’avait pas saisi la « psyché européenne ».

Il a fait valoir que si les ministres avaient une compréhension claire de ce que ce serait de conclure un accord post-Brexit avec Bruxelles, ils se seraient retirés de la table des négociations.

Il a déclaré: “Si les négociateurs britanniques avaient compris la psyché de l’Europe, cela aurait dû être” NO DEAL “en premier lieu.

“Le fait que la fonction publique et Theresa May dirigent les négociations pendant les deux premières années ajoutait l’insulte à l’injure.”

Et un autre homme a déclaré qu’un Brexit sans accord aurait causé moins de problèmes au Royaume-Uni lorsqu’il s’agissait de traiter avec l’UE.

Il a déclaré: “Les Brexiters n’ont pas voté pour un accord parce que nous savions très bien que tout accord raisonnable avec l’UE serait un piège.”

Un autre lecteur a déclaré que le gouvernement aurait dû déchirer l’accord de retrait il y a longtemps parce que Bruxelles n’a pas négocié de bonne foi.

Il a écrit : “Aurait déjà dû le faire. A aucun moment l’UE n’a négocié de bonne foi.”

En vertu du protocole, les marchandises allant de la Grande-Bretagne à travers la mer d’Irlande vers l’Irlande du Nord doivent subir des contrôles à la frontière.

La barrière commerciale a mis en colère de nombreux syndicalistes qui soutiennent qu’elle coupe effectivement les six comtés du reste du Royaume-Uni.

M. Johnson a suggéré que l’UE adopte une approche “excessivement lourde” pour les accords commerciaux post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas de revenir sur l’accord, mais il a déclaré que le “marché intérieur” du Royaume-Uni devait être respecté et “nous devons simplement le faire fonctionner”.

Le sondage s’est déroulé de 13h le 9 juin à 14h le 10 juin. Un total de 12 845 lecteurs y ont participé.