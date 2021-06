Brexit le plus récent: la prise de pouvoir désespérée de l’UE BACKFIRES – un bloc malchanceux fait face à son propre objectif financier | Politique | Nouvelles

Selon le London Stock Exchange Group (LSE), forcer les entreprises à sortir du capital du marché des dérivés de l’euro pourrait nuire aux affaires et entraîner une augmentation des coûts pour les clients. Dans un rapport, le LSE a insisté sur le fait que les entreprises européennes auraient un désavantage concurrentiel par rapport à leurs rivaux internationaux si Bruxelles continuait à faire pression sur les entreprises. Le groupe a déclaré dans un communiqué : « Restreindre l’accès à l’économie de l’UE et à l’euro placerait les entreprises européennes dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à leurs pairs et augmenterait également le risque pour la stabilité financière à la fois dans l’UE et plus largement.

« LCH partage pleinement les préoccupations exprimées par nos clients : la fragmentation du marché induite par la réglementation ne produira aucun avantage significatif ni pour les acteurs du marché, ni pour la stabilité financière ni pour les économies nationales. »

La Commission européenne évalue la manière dont les taux d’intérêt du secteur de la chambre de compensation de la bourse pourraient être transférés à Francfort.

Les entreprises de l’UE ne représentant que 27,1% des volumes de compensation dans le secteur en 2020, le groupe a averti qu’une entreprise européenne perdrait l’accès à un compensateur international.

Bruxelles a également indiqué qu’il souhaitait une surveillance complète des activités à grande échelle des banques et des gestionnaires d’actifs réglementés par l’UE.

Depuis le Brexit, l’UE a refusé d’accorder une équivalence financière aux entreprises basées à Londres.

Cela signifie que certains ont déménagé sur les marchés de l’UE afin d’éviter d’utiliser deux ensembles de réglementations.

Le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un protocole d’accord en mars pour poursuivre les discussions sur les services financiers, mais ne se sont pas mis d’accord sur l’équivalence.

le complot de l'UE pour braconner les sociétés financières britanniques se retournera contre lui

