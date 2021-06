Brexit le plus récent : l’Australie a applaudi pour un accord « équitable » – tandis que l’UE bloque le commerce et choisit les combats | Politique | Nouvelles

Brexit La Grande-Bretagne et l’Australie auraient finalisé les termes généraux du pacte – un peu plus de six mois depuis que le Royaume-Uni a finalement été libéré des chaînes de l’UE. Le Premier ministre Boris Johnson et son homologue australien, Scott Morrison, ont eu des entretiens à Londres lundi soir pour entériner le nouveau partenariat, qui devrait augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays au-dessus des 20 milliards de livres sterling actuels.

L’expansion du commerce entre Londres et Canberra intervient alors que la Grande-Bretagne reste enfermée dans un différend amer avec l’UE sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

La semaine dernière, le bloc a réitéré les menaces d’une guerre commerciale totale si le Royaume-Uni n’imposait pas de contrôles sur les marchandises risquant d’entrer sur les marchés de l’UE.

Dans un article sur Twitter, le Brexiteer John Redwood a déclaré : « Bonne nouvelle que l’Australie souhaite développer ses échanges avec le Royaume-Uni sur une base équitable et amicale.

“Quel contraste avec l’UE qui fait tout ce qu’elle peut pour bloquer le commerce et choisir des combats commerciaux avec nous.”

Un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Australie devrait ajouter environ 500 millions de livres sterling à l’économie britannique.

Un accord de tarif zéro et de quota zéro devrait également ouvrir de nouveaux marchés et le gouvernement a déjà dissipé les inquiétudes concernant les entreprises britanniques étant sapées.

Le ministre australien de l’Agriculture, David Littleproud, a déclaré que l’accord de principe était « excitant » pour l’économie.

Il a déclaré: “Les deux premiers ministres se réuniront à Londres pour s’assurer qu’ils peuvent l’annoncer, mais les détails sont en cours de finalisation.

“Il est important de bien faire les choses. Comme l’a dit le Premier ministre, nous n’avons pas besoin de précipiter les choses, mais nous avons pu tirer parti de la relation solide que nous entretenons avec le Royaume-Uni pour parvenir à un accord de principe, mais ces les détails doivent être finalisés dans les prochaines heures.

“Mais c’est une chose passionnante non seulement pour l’agriculture australienne, mais pour notre économie.”

