Brexit le plus récent : le récit britannique « s’en prend au peuple irlandais » – le député européen condamne le « triomphalisme » britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Brexit a été pleinement mis en œuvre il y a près de huit mois, mais Bruxelles et Londres se disputent toujours le protocole d’Irlande du Nord. L’UE a présenté deux séries de propositions – l’une sur les médicaments et l’autre sur l’alimentation – dans l’espoir de mettre fin au différend avec le Royaume-Uni. Et maintenant, Bruxelles a même suspendu son action en justice contre le Royaume-Uni pour des violations présumées du protocole.

L’UE a déjà déclaré qu’elle ne renégocierait pas le protocole mais qu’elle « examinerait toute proposition respectant les principes » de l’accord.

L’approche post-Brexit du Premier ministre Boris Johnson envers l’Europe a irrité de nombreuses personnes outre-Manche, mais elle a également irrité de nombreuses personnes en Irlande, a déclaré un député européen à Express.co.uk.

Billy Kelleher, député européen du parti Fianna Fail, a déclaré que le récit au Royaume-Uni concernant à la fois l’Irlande du Nord et le déploiement du vaccin avait “râpé” les Irlandais.

Il a déclaré: “Malheureusement, je pense que le gouvernement britannique a été un peu comme Donald Trump, pas très inquiet de ce que les gens pensent de la façon dont il se comporte.

“Je pense que le triomphalisme autour du vaccin au début du déploiement – ​​il y avait cette obsession au Royaume-Uni dans l’espoir que l’UE échouerait avec le vaccin.

“Des marmonnements constants de hauts responsables conservateurs sur la façon dont ils espèrent que l’UE échouera, et cela semble être le récit continuel.

“Et ce récit irrite le peuple irlandais, parce que le peuple irlandais est très pro-européen et veut voir l’Europe réussir – tout comme nous voulons voir le Royaume-Uni réussir.”

M. Kelleher souhaite peut-être que le Royaume-Uni réussisse, mais il pense que le Brexit n’est pas la bonne façon de s’y prendre.

Il a ajouté dans son interview avec Express.co.uk que le Royaume-Uni est “délirant” s’il pense qu’il peut prospérer sans une relation étroite avec l’UE.

L’eurodéputé a déclaré: “Si vous regardez le sentiment pro-européen et le sentiment anti-européen depuis le Brexit, le Brexit en termes européens a été considéré comme un désastre pour le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: La ligne du Brexit s’intensifie alors que le député irlandais déclare que Frost ” agit de mauvaise foi “

M. Kelleher a également condamné la récente position du Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord, suggérant que le ministre du Brexit, Lord David Frost, agissait de “mauvaise foi”.

Il a ajouté: “Il est difficile de comprendre Lord Frost parce que sa signature est au bas de cet accord, il a signé cet accord. Soit il n’a pas compris ce qu’il signait en premier lieu, soit il agit maintenant de mauvaise foi.

« Dans tous les cas, il est problématique de son point de vue que l’accord qu’il a préconisé soit désormais un accord qu’il ne soutient plus.

“Je pense qu’il y a beaucoup de politique à l’œuvre ici, en particulier au Royaume-Uni, et c’est exaspérant et ennuyeux car cela sape la position unique de l’Irlande du Nord dans le monde.”