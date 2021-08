Brexit le plus récent: les Britanniques ont averti qu’une pénurie de poulet à l’échelle nationale était possible | Politique | Nouvelles

Le British Poultry Council a averti que le Royaume-Uni était confronté à un “problème massif” concernant la chaîne d’approvisionnement au service de l’industrie en raison d’une pénurie de personnel. Le patron de l’industrie, Richard Griffiths, a déclaré à la radio BBC que les problèmes au sein de la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir un impact plus large en raison des inquiétudes suscitées par le manque de travailleurs disponibles après le Brexit. M. Griffith a indiqué que les membres du Poultry Council étaient confrontés à des taux de vacance pouvant atteindre 16%.

M. Griffiths a déclaré à BBC Radio 4: “La situation que nous voyons est, je pense, le résultat des problèmes du Brexit qui se sont posés.

“Et nous assistons à des difficultés tout au long de la chaîne d’approvisionnement avec une pénurie de main-d’œuvre.”

“Nos membres signalent actuellement jusqu’à 16% de postes vacants et cela est le résultat direct de la limitation des politiques d’immigration”, a-t-il ajouté.

“Nous demandons au gouvernement de les assouplir, et d’examiner également le domaine des compétences et du développement pour essayer d’encourager non seulement les travailleurs non britanniques mais également britanniques dans le secteur.”

M. Griffith a poursuivi: “Nous sommes une partie de la chaîne d’approvisionnement et cela affecte tout le monde.

“Nous avons vu les chauffeurs de poids lourds, cela fait également partie de notre chaîne d’approvisionnement.

“Nous avons vu les problèmes d’accueil, cela fait partie de nos chaînes d’approvisionnement.

“Donc, nous ne sommes pas seuls.”

Cela survient alors que le populaire magasin de poulet péri-péri Nando’s a été contraint de fermer 45 restaurants cette semaine en raison de problèmes d’approvisionnement.

Une porte-parole de Nando a déclaré mercredi: “L’industrie alimentaire britannique a connu des perturbations dans sa chaîne d’approvisionnement ces dernières semaines en raison de pénuries de personnel et un certain nombre de nos restaurants ont été touchés.

“Cependant, depuis lundi, une équipe de nos brillants Nandocas soutient nos principaux fournisseurs sur place – travaillant en partenariat pour aider à faire bouger les choses, et cela a déjà eu un impact positif sur les restaurants concernés.

« À partir de ce samedi, grâce au travail acharné dans les coulisses, nous avons l’intention que tous nos restaurants soient à nouveau ouverts et que tous nos clients puissent profiter de leur poulet péri-péri préféré. »