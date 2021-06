Brexit le plus récent: les restes se moquent de la cascade du Brexit pour afficher des noms sur les monuments de l’UE | Politique | Nouvelles

Le groupe de campagne Remain, Best for Britain, a confirmé son intention de projeter les noms des partisans de l’UE sur des monuments célèbres à Bruxelles le 23 juin. Les organisateurs ont appelé les personnes qui « manquent l’Europe » à proposer leur nom pour créer un « message d’espoir » .

La directrice générale de Best for Britain, Naomi Smith, a lancé un appel sur Twitter avec un lien d’inscription.

Elle a écrit : « Nous projetons les noms de tous ceux qui manquent à l’Europe sur un monument à Bruxelles le 23 juin (cinq ans après le référendum) avec un message d’amour et d’espoir.

« Vous pouvez ajouter le vôtre ici. »

La publication a déclenché une réaction de la part d’une section d’utilisateurs sur la plate-forme de médias sociaux.

Certains ont appelé les Remainers, devenus Rejoiners, à accepter enfin le résultat du référendum de 2016 sur l’UE.

Alors que d’autres ont souligné que le Royaume-Uni avait quitté une union politique et économique – et non l’ensemble de l’Europe.

En réponse au Tweet, un utilisateur a écrit : “Oh… c’est de l’or de la comédie”.

Un deuxième a ajouté : « L’Europe n’est pas l’UE, et l’UE n’est pas l’Europe. Plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous comprendrez les raisons du Brexit.

« Je ne retiendrai pas mon souffle ! #FiveGlouriousYears”.

Un troisième a commenté : « Certains d’entre nous ont vécu pendant 45 ans dans une UE régressive non démocratique pour laquelle nous n’avons pas voté. Nous n’avons pas pleurniché comme ça, nous avons continué notre vie !

Un quatrième a déclaré : « Il est très triste qu’une minorité de personnes ne soit toujours pas en mesure d’accepter que nous ayons quitté l’UE. »

Pendant ce temps, un cinquième a ajouté : « J’ai une excellente nouvelle pour vous. Nous sommes toujours en Europe !”

“Nous allons projeter les noms des citoyens qui ont voté pour rester, ou qui ont regretté de voter, ou de toute autre personne qui veut signer notre message, sur des bâtiments au cœur de l’Europe.”

Lors du référendum historique de 2016 sur l’UE, 17,4 millions de personnes ont voté pour quitter l’UE.

Le Royaume-Uni a scellé un accord de retrait du Brexit avec le bloc en janvier 2020, mais a été contraint de rester lié à l’UE pendant la période de transition de 11 mois.

Un accord de libre-échange historique a été finalisé le 24 décembre et le Royaume-Uni a finalement été libéré des entraves de Bruxelles à 23 heures le 31 décembre 2020.

Le coup du Brexit organisé par Best for Britain doit avoir lieu dans la capitale belge entre 22h et 23h le 23 juin.