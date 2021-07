in

Ce week-end, les ministres du Cabinet britannique ont durci leur rhétorique dans le but de pousser Bruxelles à de nouvelles concessions en mettant en garde contre une possible perturbation de la paix dans la région. Dans un article conjoint de l’Irish Times samedi, le ministre du Brexit Lord Frost et le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis ont déclaré que la prolongation du délai de grâce sur les viandes réfrigérées était “bienvenue”, mais a ajouté qu’elle “ne résout qu’une petite partie du problème sous-jacent”.

Ils ont averti que l’accord risquait de “endommager” l’accord du Vendredi saint, qui en 1998 a contribué à garantir la paix après des décennies de violence sectaire en Irlande du Nord, à moins qu’un “nouvel équilibre” ne soit trouvé en termes de contrôles douaniers.

Parallèlement à cela, Lord Frost a également accusé l’Union européenne d'”avoir basculé de crise en crise” sur le protocole hier.

Mais dans le dernier chapitre de la ligne du Protocole, Simon Coveney a déclaré que les commentaires étaient une “façon très étrange de se faire des amis et de construire un partenariat” au cours d’une semaine où l’UE avait offert des concessions.

Il a déclaré à This Week de RTE : « C’est une semaine où l’UE a bougé, a fait preuve de générosité, a répondu aux demandes du gouvernement britannique et des dirigeants d’Irlande du Nord.

“Et en même temps, le gouvernement britannique ne montre aucune générosité, même en reconnaissant qu’il y a eu des avancées cette semaine qui pourraient renforcer la confiance et les relations.”

À la suite d’une demande du gouvernement britannique, l’UE a prolongé mercredi le délai de grâce pour les viandes réfrigérées entrant en Irlande du Nord en provenance du Royaume-Uni, évitant ainsi, au moins temporairement, le différend commercial dit de la « guerre des saucisses ».

L’UE a également modifié ses règles pour permettre aux médicaments de continuer à circuler du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord et a renoncé à l’obligation de présenter la carte verte d’assurance automobile pour les conducteurs britanniques.

M. Coveney a conclu : « Beaucoup dans l’UE interprètent la réponse du Royaume-Uni comme disant essentiellement : « Écoutez, les concessions n’ont pas d’importance. Ce qu’il faut maintenant, c’est démanteler des éléments du protocole pièce par pièce.’ »

“Cela va causer d’énormes problèmes.”

Mise à jour de 8h : le protocole a nui aux relations entre l’Ulster et le Royaume-Uni et l’Irlande

Les relations de l’Irlande du Nord avec la Grande-Bretagne et la République ont été endommagées par le protocole du Brexit, a déclaré le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson.

Dans sa première interview en tant que leader, Sir Jeffrey a appelé le Premier ministre Boris Johnson à reconnaître que le protocole avait nui à la position constitutionnelle de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Il a déclaré qu’il y aurait des “opportunités à venir” du protocole, qui accorde à l’Irlande du Nord l’accès aux marchés britannique et européen, mais ils ne sont pas encore accessibles en raison de “barrières inutiles” créées par la frontière de la mer d’Irlande.