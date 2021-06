Brexit le plus récent: l’Irlande GLOATS et dit que le Royaume-Uni, effrayé, cédera aux demandes de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Après le sommet du G7, Simon Coveney a déclaré qu’il s’attendait à ce que le Royaume-Uni recule sur le protocole d’Irlande du Nord. Bien que Boris Johnson ait affirmé qu’il ferait tout pour résoudre les problèmes en Irlande du Nord, M. Coveney a révélé qu’il s’attendait à ce que le Royaume-Uni change d’approche suite aux pressions des dirigeants internationaux. Il a déclaré: “Nous espérons et nous attendons, en particulier compte tenu de la pression que nous avons subie au cours des quelques jours du G7, que l’approche du gouvernement britannique changera et s’améliorera dans les jours et les semaines à venir.”

Dimanche, le Premier ministre irlandais Micheal Martin a également averti le Royaume-Uni de ne pas agir unilatéralement au milieu de la dispute sur les viandes réfrigérées.

M. Martin a ajouté que le Royaume-Uni doit envisager un accord de type vétérinaire qui éliminerait un grand nombre de contrôles pour les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Je pense que les commentaires de l’administration américaine… sont également intéressants dans la mesure où ils traitent d’une question importante qui concernerait le gouvernement britannique, la capacité de conclure un accord commercial avec les États-Unis tout en ayant également un accord SPS entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

“À mon avis, il y a là un problème légitime pour le gouvernement du Royaume-Uni, mais à notre avis, un accord SPS traiterait jusqu’à 80% de tous ces problèmes et je pense que c’est un prix qui mérite certainement d’être exploré de la manière la plus complète possible. .

“Il ne s’agit pas de saucisses en soi, il s’agit vraiment du fait qu’un accord a été conclu il n’y a pas si longtemps et s’il y a une déviation cohérente et unilatérale de cet accord, cela sape clairement la relation plus large entre l’Union européenne et le Royaume-Uni , ce qui n’est dans l’intérêt de personne.”

L’amnistie pour les contrôles sur les viandes réfrigérées doit expirer à la fin de ce mois.

Le Royaume-Uni, cependant, a averti qu’il prolongerait l’amnistie malgré les menaces de l’UE qui à son tour a insisté sur le fait qu’elle engagerait des poursuites judiciaires.

Mise à jour à 7h30: l'Irlande prévient que le Royaume-Uni cédera aux exigences de l'UE

