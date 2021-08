Brexit le plus récent: NO City exode après les avertissements amers de Remainer – Le secteur reste «numero uno» | Politique | Nouvelles

in

Et David Buik a prédit que même les financiers qui ont haussé les bâtons « seront de retour ». Les chiffres publiés hier par l’Autorité bancaire européenne suggèrent que seulement 95 banquiers gagnant 1 million d’euros par an ou plus ont déménagé avant le Brexit.

JUST IN: simulacre de marché unique de l’UE – Bloc a gagné 1,2 billion de livres sterling avec le Royaume-Uni

Le rapport de l’EBA a déclaré: «En 2019, la plus grande part des hauts revenus de 3 519 (71 pour cent du nombre total de hauts revenus), était située au Royaume-Uni (Royaume-Uni).

« La plupart des États membres de l’UE ont enregistré une légère augmentation du nombre de hauts revenus, en particulier l’Allemagne, la France et l’Italie.

Le rapport ajoute : « L’augmentation des hauts revenus résulte principalement de l’impact de la relocalisation du personnel du Royaume-Uni vers l’UE27 dans le cadre des préparatifs du Brexit.

“En outre, pour certaines institutions, les bons résultats financiers globaux, en particulier dans la banque d’entreprise, et les restructurations et consolidations en cours, qui ont conduit à des indemnités de départ plus élevées que d’habitude, ont joué un rôle important dans l’augmentation globale des hauts revenus.”

Mise à jour à 7 h 56 : les conducteurs n’auront « aucune latitude » sur les excès de vitesse au Royaume-Uni en vertu de la nouvelle loi sur la conduite de l’UE

Les conducteurs de voitures de société ne devraient avoir « aucune marge de manœuvre » sur les excès de vitesse lorsque la nouvelle technologie de limiteur de l’UE est installée dans les voitures.

Peter Golding, directeur général de FleetCheck, a déclaré que les entreprises devraient adopter une approche de «tolérance zéro» envers les conducteurs qui dépassent les limites.

La nouvelle règle signifie que tous les véhicules vendus en Europe à partir de juillet 2022 devront être équipés d’un outil intelligent d’assistance à la vitesse (ISA).

Bien qu’une décision officielle n’ait pas encore été prise, le Royaume-Uni adoptera probablement la nouvelle règle malgré sa sortie de l’UE.