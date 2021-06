Brexit le plus récent : un ex-diplomate irlandais admet la victoire commerciale du Royaume-Uni avec l’accord sur le Brexit en Australie | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé plus tôt cette semaine que le Royaume-Uni avait signé un accord historique post-Brexit avec l’Australie. L’accord vise à éliminer les droits de douane sur tous les produits britanniques, tout en stimulant les emplois et les entreprises à travers le pays. Mais Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas, a depuis partagé son inquiétude quant à l’accord mettant en danger les exportations de bœuf irlandais vers le Royaume-Uni.

Cela vient après que les exportations irlandaises de bœuf se soient élevées l’année dernière à 1,6 milliard de livres sterling, dont 44% sont destinées au marché britannique.

Il a écrit sur Twitter : “L’accord commercial Australie/UE maintenant et plusieurs autres accords imminents, l’exportation énorme et lucrative de bœuf de l’Irlande vers le Royaume-Uni, d’une valeur de plusieurs milliards, est menacée.

« L’Irlande officielle a-t-elle maintenant des regrets de s’être opposée aux réformes de David Cameron et aux efforts de compromis de Theresa May ? »

Un porte-parole de Meat Industry Ireland a ajouté que le fait de conclure de futurs accords commerciaux potentiels avec d’autres pays pourrait mettre en péril le commerce de l’Irlande.

Le porte-parole a déclaré : « Depuis le vote sur le Brexit, la menace potentielle que représentent les futurs accords commerciaux bilatéraux du Royaume-Uni avec d’autres pays, en particulier les États-Unis, l’Australie, le Mercosur et la Nouvelle-Zélande, a toujours été une grave préoccupation pour nos exportations de viande vers le marché britannique. .

«Ces pays sont de grands exportateurs de viande et sont généralement moins chers, et avec un accès accru au marché britannique, intensifieraient la concurrence.

“Nous n’avons pas encore vu les détails sur la façon dont la période d’introduction progressive s’appliquera, mais cela signale une intensification de la concurrence pour nos exportations sur le marché britannique.”

Pendant ce temps, M. Johnson a ajouté que l’accord avec l’Australie montrait “la Grande-Bretagne mondiale à son meilleur”.

Il a déclaré: «Aujourd’hui marque une nouvelle aube dans les relations du Royaume-Uni avec l’Australie, étayées par notre histoire partagée et nos valeurs communes.

“Notre nouvel accord de libre-échange ouvre des opportunités fantastiques pour les entreprises et les consommateurs britanniques, ainsi que pour les jeunes qui souhaitent avoir la chance de travailler et de vivre à l’autre bout du monde.”

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI :

Mise à jour à 7h49 : Boris invité à ignorer le système « contraignant » de l’UE pour faire monter en flèche l’innovation après le Brexit

Un long document publié hier détaille une proposition de voie à suivre pour la nation quelques mois seulement après la fin de la période de transition du Brexit.

Il a été produit par l’arch Brexiteer et l’ancien chef du parti conservateur Sir Iain Duncan-Smith, l’ancienne secrétaire à l’Environnement Theresa Villiers et l’ancien ministre George Freeman.

Les auteurs ont exhorté le Premier ministre à ignorer le système basé sur des codes de l’UE qui « entraîne trop souvent des complications et une rigidité statutaire qui finissent par limiter l’innovation et restreindre les entreprises ».

Boris Johnson avait chargé le trio d’identifier des propositions pour stimuler l’innovation, la croissance et la compétitivité grâce à une réforme réglementaire en Grande-Bretagne après le Brexit.

Le rapport dit: “Le système basé sur des codes de l’UE applique des règles statutaires prescriptives.

“Il cherche à tenir compte des points de vue d’un éventail de législateurs nationaux et entraîne trop souvent des complications et une rigidité statutaire qui finissent par limiter l’innovation et restreindre les entreprises.

“Ces processus compliqués et statutaires se sont souvent retrouvés avec la Cour de justice européenne, dont la méthode d’interprétation téléologique cherche à appliquer des objectifs politiques détaillés à travers une série de dispositions.

« Pire, comme tout législateur le remarquera, le modèle statutaire et inflexible est difficile et prend du temps à changer. »