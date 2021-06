Brexit le plus récent: un initié bruxellois expose TROIS sanctions en attente de la vengeance du plan britannique – UE27 | Politique | Nouvelles

in

Les autres armes à la disposition de l’UE sont des procédures d’arbitrage ou une guerre commerciale. Mais Tony Connolly, rédacteur en chef Europe de RTE, a déclaré que les eurocrates souhaitaient également éviter d’être entraînés dans une “guerre stupide de la saucisse”, en référence à la querelle sur le transport des produits carnés réfrigérés.

M. Connolly a tweeté : « L’UE apportera une réponse mesurée à toute nouvelle mesure unilatérale du Royaume-Uni visant à retarder la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, les hauts fonctionnaires signalant une approche échelonnée des actions en justice et de l’arbitrage, comprend @rtenews.

“Ce serait pour éviter de tomber dans ce que les diplomates craignent d’être le” piège “de l’escalade des tensions autour du Protocole alors que la saison des marches loyalistes en Irlande du Nord approche de son apogée.”

M. Connolly a déclaré que le Royaume-Uni était largement sur le point de prolonger unilatéralement un délai de grâce, convenu avec l’UE en décembre, retardant l’interdiction des viandes réfrigérées entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne, et qui doit expirer le 1er juillet.

Cependant, on pense que le responsable du Brexit de l’UE, Maros Sefcovic, a déclaré aux États membres que l’UE devrait éviter de réagir immédiatement par une action en justice percutante, ou même de riposter en introduisant des tarifs ou d’autres mesures dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

M. Connolly a ajouté : « Malgré cela, les États membres – en particulier la France et l’Allemagne – ont exhorté la Commission européenne à développer une gamme de réponses juridiques “précises” aux nouvelles mesures unilatérales de Londres.

“Il est entendu que M. Sefcovic a déclaré aux États membres que la Commission envisageait trois mesures, qui pourraient être échelonnées dans le temps.”

Le premier d’entre eux implique une action en justice.

Le bloc a déjà entamé une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni pour avoir prolongé unilatéralement les délais de grâce sur les mesures de sécurité alimentaire et de santé animale sans consulter la Commission européenne, et a envoyé en mars une “lettre de mise en demeure”, la première étape d’une action en justice dans le cadre de l’accord de retrait. .

Bruxelles a largement rejeté la réponse du Royaume-Uni à la lettre, et la prochaine étape – un “avis motivé – pourrait être émis sous peu, avec la possibilité que l’affaire soit portée devant la Cour européenne de justice dès septembre”.

M. Connolly a ajouté : « La deuxième approche consisterait à engager une procédure d’arbitrage par le biais de l’accord de retrait, et une troisième consisterait à déclencher des mesures de rétorsion par le biais de l’accord de commerce et de coopération (ACT), qui couvre les relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni.

« Il est entendu que l’UE considère cette troisième option comme la plus sérieuse. Les diplomates suggèrent que l’UE ne déclenchera pas immédiatement cette option si le Royaume-Uni prolonge unilatéralement le délai de grâce pour les viandes réfrigérées, y compris les saucisses, le 1er juillet.

“Au lieu de cela, la Commission recommande qu’une telle action soit le résultat d’une action unilatérale cumulative du Royaume-Uni et d’un échec de la mise en œuvre du protocole au fil du temps.”

M. Connolly a cité une source disant: “La presse britannique semble développer le récit selon lequel si elle prolonge unilatéralement le délai de grâce à la fin du mois, l’UE réagira automatiquement.”

“L’UE ne veut pas se laisser entraîner dans le stupide récit de type guerre des saucisses, où nous serions perçus comme étant lourds à cause de choses comme la viande réfrigérée, les saucisses, etc.”

M. Connolly a également déclaré que l’UE était prête à accélérer la recherche d’une solution au problème des médicaments, qui a fait la une des journaux ces dernières semaines.

Il a expliqué : « On pense que les fonctionnaires explorent les options selon lesquelles tous les médicaments produits en Grande-Bretagne peuvent être autorisés à être vendus en Irlande du Nord, malgré le fait que le protocole prévoyait à l’origine que l’Agence européenne des médicaments serait principalement responsable de l’autorisation des médicaments et des « titulaires autorisés. ” des licences devant être situées en Irlande du Nord ou dans un État membre de l’UE.

« La Commission a également déclaré aux États membres que le protocole ne modifie pas le fait que le Royaume-Uni est principalement responsable de la santé publique en Irlande du Nord et de la fourniture de médicaments à celle-ci.

“Malgré l’aggravation des tensions entre les deux parties, des sources de l’UE disent espérer que les pourparlers techniques entre l’UE et le Royaume-Uni sur le protocole pourraient déboucher sur une percée à un moment donné.”

Mise à jour de 7h35 : Pourquoi les chefs de l’UE sont-ils là-bas ? John Redwood fait exploser la « MAJORITÉ » de Bruxelles au G7

Le député conservateur John Redwood, qui soutient le Brexit, a exprimé sa colère contre le niveau de représentation de l’UE au sommet du G7 à Cornwall.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen sont présents, en plus des sept dirigeants nationaux. M. Redwood a fait valoir que cela signifie que l’UE a effectivement cinq représentants au sommet.

Il a tweeté : « L’UE au G7 peut être représentée par l’Allemagne, la France et l’Italie, à trois voix.

“Alors pourquoi l’UE peut-elle également envoyer deux présidents de l’UE pour leur donner une majorité?”