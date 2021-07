Brexit le plus récent: une dispute à Gibraltar éclate alors que Dominic Raab fustige l’UE pour le plaidoyer des gardes-frontières | Politique | Nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a accusé les eurocrates de ne pas avoir respecté l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Espagne la veille du Nouvel An sur l’avenir de la région. La Commission européenne – soutenue par Madrid – exige que des gardes-frontières de l’UE soient stationnés dans le port, l’aéroport et les eaux de Gibraltar pour faire respecter les règles du bloc. Bruxelles demande également que Gibraltar reste à l’intérieur de son marché unique des marchandises et de l’espace de libre-voyage Schengen.