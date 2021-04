Brexit: le protocole NI est «irréalisable» et devrait être remplacé | Politique | Nouvelles

James Webber, conseiller juridique du Groupe de recherche européen des députés conservateurs, a décrit le mécanisme comme une «munition non explosée» et a déclaré qu’il devrait être remplacé en «extrême urgence». Le protocole d’Irlande du Nord a été créé dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit afin d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Le compromis a lié Belfast au marché unique et à l’union douanière de l’UE, contrairement au reste du Royaume-Uni.

Depuis janvier, cela a entraîné des problèmes de flux de marchandises via l’Irlande du Nord et déclenché une énorme dispute entre le Royaume-Uni et l’UE.

Bruxelles a entamé une action en justice contre le Royaume-Uni après que Boris Johnson a pris la décision unilatérale de prolonger les délais de grâce sur les produits agricoles jusqu’à l’hiver.

Plus tôt cette année, la Commission européenne a temporairement déclenché l’article 16 – une partie d’urgence du protocole – pour suspendre le flux de marchandises vers l’Irlande du Nord après qu’un différend a éclaté sur la fourniture de vaccins.

Les députés n’ont pas encore officiellement signé l’accord historique sur le commerce et les sociétés qui a été conclu le 24 décembre 2020.

M. Webber a condamné jeudi la création du protocole pour l’Irlande du Nord en témoignant devant la commission du commerce international des Communes sur l’état des “règles du jeu équitables”.

Un soi-disant «règles du jeu équitables» a été convenu entre les deux parties dans l’accord sur le Brexit et a été poussé par l’UE à empêcher le Royaume-Uni de saper les marchés de l’UE.

La situation devient plus complexe en Irlande du Nord car le protocole insiste sur le fait que le Royaume-Uni doit adhérer aux réglementations de l’UE si le soutien de l’État accordé aux entreprises britanniques est réputé affecter le commerce à travers la frontière irlandaise.

S’adressant à la commission, M. Weber a donné l’exemple ridicule des constructeurs automobiles de Sunderland étant liés par les règles de l’UE si des véhicules sont ensuite vendus en Irlande du Nord.

Il a déclaré: «Ainsi, vous pourriez avoir Nissan à Sunderland, pas en Irlande du Nord, subventionnée pour produire un nouveau véhicule à batterie.

«Un de ces véhicules à batterie à vendre à Belfast – c’est une vente qui a été perdue pour Volkswagen [and] vous avez affecté le commerce du nord et du sud.

«Par conséquent, la subvention à Sunderland est également visée par le protocole de l’Irlande du Nord.»

LIRE LA SUITE: Les règles de l’UE infuriatrices empêchent les médicaments d’atteindre le sol britannique

Il a ajouté: «C’est pourquoi je le décris comme une munition non explosée. Je veux dire, le tout est complètement irréalisable, et aurait dû être remplacé par le [Trade & Cooperation Agreement] régime de contrôle des subventions. »

Les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE se poursuivent pour résoudre les problèmes et le Premier ministre a menacé de prendre des mesures si l’UE refusait d’abandonner les aspects “absurdes” des accords.

S’exprimant dans le cadre du programme Spotlight de la BBC NI, M. Johnson a déclaré: «Si nous ne pouvons pas faire suffisamment de progrès et s’il semble que l’UE va être très, très dogmatique à ce sujet et que nous continuons à avoir des situations absurdes, alors vous pouvez ‘ t amener des rosiers avec le sol britannique en Irlande du Nord, vous ne pouvez pas apporter de saucisses britanniques en Irlande du Nord, alors franchement je vais le faire, nous devrons prendre d’autres mesures.

“Ce que nous faisons est de supprimer ce que je considère comme les protubérances et les barrières inutiles qui ont grandi et nous enlevons les balanes de la chose et la ponçons en forme.”

Le ministre allemand de l’Europe, Michael Roth, a doublé cette semaine la position du bloc et a appelé à l’introduction du protocole dans son intégralité.

Il a déclaré: “Il reste crucial que toutes les parties de l’accord de retrait soient pleinement mises en œuvre, y compris le protocole sur l’Irlande du Nord.”