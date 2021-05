Brexit: le rêve des expatriés britanniques pourrait se terminer après le Brexit alors que le déménagement en Espagne est désormais un «rêve chimérique» | Monde | Nouvelles

Le Brexit “ n’a pas d’avantages ”, déclare Sylvie Bermann

Les retraités seraient préoccupés par les nouvelles règles post-Brexit qui leur feraient perdre leurs droits à la pension de l’État et leur accès aux soins de santé s’ils déménagent à l’étranger cette année. Ceci malgré l’annonce du gouvernement en janvier que toute personne qui déménagerait dans l’UE ou en Suisse après que le Royaume-Uni ait officiellement rompu ses liens avec le bloc recevrait toujours sa pension de l’État britannique comme d’habitude. Mais récemment, des changements ont été apportés à la façon dont les pensions hebdomadaires sont calculées pour ceux qui prévoient de franchir le pas et de déménager à l’étranger plus tard cette année.

Cela signifie que tous les expatriés qui déménagent dans des pays de l’UE, qui ont déjà vécu en Australie, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, seront touchés car ils pourraient recevoir des pensions moins élevées.

Andrew Tully de la Canada-Vie, un fournisseur de retraite, a déclaré au Telegraph: «La pandémie et la gueule de bois du Brexit ont apaisé l’appétit de beaucoup de ceux qui souhaitaient prendre leur retraite à l’étranger, certainement à court terme.

Il a également exhorté les gens à vérifier également si le fait de vivre dans un autre pays ou d’obtenir un visa à l’étranger pouvait affecter leur statut fiscal.

Cela vient après que 1900 retraités britanniques de moins vivent dans les pays de l’UE au début de cette année, ont révélé les chiffres du ministère du Travail et des Pensions.

Les retraités britanniques seraient préoccupés par les nouvelles règles de retraite post-Brexit (Image: GETTY)

Le nombre en 2017 était de 475000, mais il a depuis baissé d’environ 8000 à 466920 cette année.

Kathy Randle, 59 ans, de Redditch, dans le nord-est du Worcestershire, prévoyait de prendre sa retraite à Marbella sur la côte sud de l’Espagne.

Cependant, elle a admis que les nouvelles règles post-Brexit la mettaient «mal à l’aise» à l’idée de déménager.

Elle a déclaré: «J’adore le climat plus chaud et cela aurait été le moyen idéal de vivre la fin de nos jours.

Il y a eu des changements dans la façon dont les paiements de pension hebdomadaires sont calculés (Image: GETTY)

«Vous parlez à des gens qui l’ont fait dans le passé et entendez parler de leur style de vie, et vous voulez la même chose.

“Mais maintenant, le Brexit a rendu cela tellement plus difficile.”

Elle a ajouté qu’elle craignait que les règles ne changent à nouveau à l’avenir, ce qui signifiait qu’il y avait une «peur de l’inconnu».

Mme Randle a déclaré: “Il y a une incertitude insignifiante et déménager en Espagne est devenu une chimère maintenant – surtout parce que mon mari n’a pas été complètement convaincu par l’idée au départ.”

Les chiffres du gouvernement ont montré qu’il y avait 1900 retraités britanniques de moins vivant dans les pays de l’UE au début de cette année (Image: GETTY)

Nick Dalby, originaire de Doncaster, avait également prévu de s’installer en France avec son partenaire l’année dernière.

L’homme de 60 ans avait acheté une propriété dans un village près de Limoges, mais l’affaire a échoué lorsque les restrictions à la frontière pendant le verrouillage les empêchaient de survoler.

Cela signifiait également qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir la résidence avant la date limite du Brexit, le 31 décembre 2020.

M. Dalby a déclaré: «Nous avions tout planifié et nous aurions dû déménager maintenant.

La Grande-Bretagne a officiellement rompu ses liens avec l’UE en décembre de l’année dernière (Image: EXPRESS)

“C’est beaucoup plus difficile depuis janvier, car la liberté de mouvement vers l’Union européenne a disparu et on a l’impression de déménager n’importe où ailleurs dans le monde.”

Pendant ce temps, Phil Hamlani a également eu du mal à rembourser une hypothèque sur une propriété de retraite qu’il a achetée à Chypre.

Il a été frappé d’un barrage routier après avoir découvert que certaines banques de pays européens avaient modifié les conditions de prêt pour les citoyens britanniques depuis le Brexit.

M. Hamlani et son épouse Melanie, originaires de South Shields, ont été informés plus tôt cette année qu’ils devraient payer le dernier versement en 2025.

La pandémie de Covid aurait également provoqué le chaos pour les personnes partant à l’étranger (Image: GETTY)

Il a déclaré: «L’idée était de passer autant de temps que nous le voulions à la retraite, mais nous devrons peut-être le vendre maintenant.

«Nous avons toujours parlé de prendre notre retraite à l’étranger et espérons toujours le faire, mais il y a beaucoup plus à faire maintenant.

«Nous devons clarifier nos droits et savoir si nous serons en mesure de le faire financièrement.

“Les règles de tous les pays européens changent et elles sont toujours d’actualité pour le moment.”