Brexit: le Royaume-Uni accuse le parti de la coalition norvégienne de «saper» les négociations sur les accords commerciaux | Politique | Nouvelles

Liz Truss et son équipe du commerce international sont désireux de conclure un accord de libre-échange «ambitieux et complet» alors qu’ils cherchent à créer des opportunités pour une Grande-Bretagne post-Brexit. Le pays de l’EEE a exporté des marchandises d’une valeur de 181 milliards de couronnes norvégiennes (15,5 milliards de livres sterling) l’année dernière vers le Royaume-Uni, le pétrole et le gaz constituant la majorité des exportations.

La Norvège souhaite continuer à bénéficier de droits de douane nuls sur tous les produits industriels exportés vers la Grande-Bretagne, mais souhaite un libre-échange total des produits de la mer.

Cependant, les chrétiens-démocrates ont menacé de bloquer tout accord commercial convenu en raison de la crainte que de nombreux agriculteurs du pays ne soient en faillite par crainte d’être surclassés par leurs homologues britanniques.

Les chrétiens-démocrates sont l’un des trois partis de l’actuel gouvernement de coalition norvégien dirigé par le Premier ministre Erna Solberg.

Le parti a confirmé aujourd’hui à l’Express qu’il envisageait sa position sur tout accord.

Les politiciens d’Oslo doivent s’entendre sur la manière de procéder avec le Royaume-Uni d’ici la fin de ce mois, sinon il risque de ne pas être adopté dans le cycle électoral actuel en raison des élections générales dans le pays scandinave en septembre.

Les responsables du ministère du Commerce international ont déclaré que tout accord commercial permettrait d’exporter des produits tels que du bœuf, du fromage ainsi que des machines et des appareils mécaniques.

Pendant ce temps, les consommateurs britanniques continueraient de profiter des produits norvégiens populaires tels que l’églefin congelé.

Des sources proches de la secrétaire au Commerce international Liz Truss ont appelé les politiciens norvégiens à s’unir et à travailler avec la Grande-Bretagne «en coopération», mais ont souligné que les pourparlers «se déroulaient sans heurts».

LIRE LA SUITE: Un député écossais affirme que les partisans de l’indépendance ont été traités PIRE que Diana

L’accord est en cours de négociation avec les États membres de l’EEE / AELE (Association européenne de libre-échange), l’Islande et le Liechtenstein.

Un accord de transfert temporaire a été signé en décembre et a garanti que 95 pour cent du commerce des marchandises avec la Norvège restaient exempts de droits de douane.

Sans cet accord, les droits sur les importations britanniques en provenance d’Islande et de Norvège auraient pu augmenter d’environ 65 millions de livres sterling dans le cadre des accords commerciaux de l’Organisation mondiale du commerce.

Hier soir, le ministre norvégien du Commerce, Iselin Nybø, a ajouté que la Grande-Bretagne était également «un partenaire commercial central» et a indiqué qu’un accord devait être conclu rapidement.