Brexit: le Royaume-Uni peut développer un accord commercial éthique avec l’Afrique qui fera honte à l’UE «progressiste» – expert | Royaume-Uni | Nouvelles

Écrivant dans le Daily Telegraph, Jonathan Saxty affirme que le Royaume-Uni peut aider les pays africains à cesser de dépendre de la vente de matières premières pour développer leurs capacités de fabrication et industrielles. Cela contribuera à stimuler les économies africaines et à endiguer la vague de migrants économiques du continent, suggère-t-il. Il souligne comment l’UE s’assure des matières premières bon marché, tout en imposant des tarifs punitifs sur les importations de produits transformés en provenance des pays africains.

À titre d’exemple, il souligne comment l’UE traite les importations de café et de chocolat en provenance d’Éthiopie et du Ghana.

Alors que l’Union européenne autorise les importations en franchise de droits de café brut et de fèves de cacao en provenance des deux pays respectifs, elle impose des droits stricts sur les importations de grains de café torréfiés et de barres de chocolat – 30 pour cent dans le cas de ces derniers.

Joseph Hackett, écrivant pour la publication Capx, a déclaré que de tels arrangements étaient conçus pour « empêcher des pays comme l’Éthiopie et le Ghana de transformer leurs produits puis de les exporter ».

Le chroniqueur du Telegraph soutient que le Royaume-Uni devrait abandonner de telles pratiques d’exploitation et utiliser son expertise technologique et financière dans la poursuite d’une politique commerciale éclairée qui serait mutuellement bénéfique pour le Royaume-Uni et l’Afrique.

Il écrit : « L’UE a été une pauvre amie de l’Afrique, tout en défendant ses idéaux progressistes.

“En revanche, la Grande-Bretagne post-Brexit a une opportunité unique de construire un nouveau type de partenariat pour développer l’industrie africaine, en commençant par les pays anglophones du Commonwealth, en utilisant les réseaux de la diaspora et en démontrant qu’une éthique et une économie saines ne doivent pas être incompatibles dans le monde du commerce international.”

Actuellement, l’Afrique ne représente que 2,5 pour cent du commerce du Royaume-Uni.

A titre d’exemple, il cite le Nigeria, qui investit 2,63 milliards de dollars dans l’économie afin de moderniser les routes, les voies ferrées et les réseaux électriques du pays.

Écrivant dans The Africa Report, Sir Richard déclare : « L’administration Buhari a également beaucoup investi dans le haut débit pour soutenir sa stratégie plus large de modernisation et de diversification.

“Le Royaume-Uni devrait faciliter la coopération commerciale sur toutes ces questions et participer à la croissance d’un pays au potentiel illimité.”