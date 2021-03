Brexit: le Royaume-Uni se moque de la menace ridicule de l’UE sur les saucisses dans un conflit commercial | Politique | Nouvelles

Des contrôles supplémentaires et des certificats sanitaires pour les produits animaux devaient entrer en vigueur le 1er avril, mais ont été retardés de six mois.

Il a ajouté: «Personnellement, je ne pense pas que le grand banger britannique soit une grande menace pour le marché unique de l’UE et je ne suis pas sûr que le risque que quelqu’un fasse passer en contrebande une saucisse Norfolk de Belfast à Dublin pour la vente soit le plus grand. menace là-bas.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, avait averti que «la politique est très tendue» dans la région en raison du protocole d’Irlande du Nord.

M. Coveney a déclaré que la Commission européenne estimait qu’elle n’avait d’autre choix que d’intenter une action en justice devant la Cour européenne de justice, mais estime que d’autres voies devraient être explorées pour résoudre les problèmes.

Boris Johnson a insisté sur le fait que le protocole nécessitait plus de processus et de contrôles qu’il ne le devrait et c’est pourquoi le gouvernement a décidé de retarder son

mise en œuvre jusqu’à ce que des solutions à plus long terme soient trouvées avec l’UE.

Il a déclaré: « Ce que je ne voulais pas voir, c’était des tas de contrôles sur des choses allant de GB à NI de manière à interrompre les échanges et à embrouiller et irriter les gens.

«Je ne voulais pas voir d’obstacles à la circulation des saucisses et des tracteurs avec de la boue sur leurs pneus et tout le reste.

«Et je ne pensais pas non plus que ce serait nécessaire et je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons mis les servitudes que nous avons, car je pense qu’il est raisonnable qu’il y ait un équilibre dans cela et je pense qu’il y a une voie à suivre et c’est ce que nous voulons. ont. »

