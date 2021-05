Brexit: le tweet amer de Guy Verhofstadt sur le maillot se retourne de manière spectaculaire | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a envoyé hier deux navires de combat de la Royal Navy sur l’île de la Manche après que des bateaux français ont menacé de bloquer le port. Les tensions ont été exacerbées après qu’Annick Girardin, le ministre français de la mer, ait menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey en réponse à de nouvelles restrictions sur la durée du séjour des pêcheurs français dans la région.

M. Verhofstadt a tweeté: «L’UE n’a pas d’importance pour la paix, ont-ils dit …

«La poussière du Brexit ne s’est même pas calmée et il y a des problèmes en Irlande du Nord et des canonnières dans la Manche.

«Comme le disait Mitterrand:« Le nationalisme c’est la guerre! »

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont catégoriquement rejeté sa description de la situation.

Chris Leigh a déclaré: «Quand votre UE menace de couper l’électricité et de bloquer les ports, à quoi vous attendez-vous?

«Le peuple britannique n’accepte pas les menaces avec bienveillance.»

JUST IN: Brexit Live – Bitter Bercow se retourne contre le Royaume-Uni à Jersey

Phil Miskey a déclaré: «Je veux dire, un pays de l’UE est l’agresseur qui essaie d’arrêter l’énergie vers une île, qu’ils ne peuvent pas pêcher, en raison de vos règles d’importation conçues pour empêcher le Royaume-Uni de vendre les crustacés.

«Je suis aussi de Belfast … vous avez beaucoup essayé de mettre une limite dure la deuxième fois que BoJo a acheté plus de vaccins que vous!»

D’autres affiches suggéraient également que c’était la France – et par implication l’UE – et non le Royaume-Uni qui se comportait de manière agressive.

L’un d’eux a déclaré: «Boris a proposé une réunion pour discuter de la question. Macron a refusé.

Un autre a demandé: «Je voudrais voir ce que tout pays membre de l’UE ferait si nous menaçions de couper l’approvisionnement énergétique. C’était encore un autre acte d’agression.

Stephen Paton a déclaré: «Les nouvelles doivent avoir tort Guy. Ils ont dit que ce sont des bateaux français bloquant un port britannique.

«Je n’avais pas réalisé que nos bateaux bloquaient de manière agressive un port de l’UE.

“Le Nationalisme c’est magnifique.”

Cependant, tout le monde n’était pas en désaccord avec M. Macron – une autre affiche a déclaré: «Déménagement pathétique d’un enfant transgresseur assis au n ° 10.

«Des canonnières contre des pêcheurs civils non armés? des mouvements comme ceux-ci me donnent honte d’être britannique.

Pendant ce temps, Danielle Zana a haussé les sourcils lorsqu’elle a observé: «La plus grande inquiétude concerne le moment où ce drame trivial et cette stupidité violente évoluent au point où les armes nucléaires sont utilisées, et le manque de confiance, d’intégrité et d’humanité qui pourrait ouvrir le nuke. »

Croí Na hÉireann a commenté: “Un peu dramatique.”