Brexit L’économie britannique devance celle de la France alors que le classement mondial est annoncé | Politique | Des nouvelles

L’économie britannique devrait être 16% plus importante que celle de la France d’ici 2036 (Image: .)

L’essor des investissements dans les industries de haute technologie devrait aider la croissance des entreprises du Royaume-Uni à dépasser celle de son voisin et rival historique de l’autre côté de la Manche, selon l’enquête annuelle du Center for Economics and Business Research (CEBR). Et le Royaume-Uni continue de bénéficier des réformes économiques menées sous le gouvernement de Margaret Thatcher dans les années 1980, selon l’étude.

Les résultats proviennent de la table annuelle de la Ligue économique mondiale du groupe de réflexion sur les prévisions commerciales indépendantes, qui examine les perspectives de croissance de 193 pays.

Dans un énorme embarras pour le président français Emmanuel Macron, la recherche prédit que l’économie britannique sera 16% plus importante que celle de la France d’ici 2036.

Il estime que l’économie britannique, d’une valeur d’environ 2 100 milliards de livres sterling, est déjà supérieure de 3,6% à celle de la France.

Douglas McWilliams, vice-président du CEBR, a déclaré : « La technologie est le facteur dynamique de la croissance économique et la Grande-Bretagne investit davantage dans ce domaine que la France et l’Allemagne réunies.

« Entre la moitié et les trois quarts de la croissance économique du Royaume-Uni sont venus du secteur technologique. En revanche, l’Allemagne a une lourde économie héritée, basée sur la construction automobile et similaire. »

Il a également averti que l’inflation est susceptible de devenir un problème croissant pour l’économie mondiale cette année.

« La question importante pour les années 2020 est de savoir comment les économies mondiales font face à l’inflation, qui a maintenant atteint 6,8 % aux États-Unis.

« Nous espérons qu’un ajustement relativement modeste de la barre franche permettra de maîtriser les éléments non transitoires.

« Sinon, le monde devra se préparer à une récession en 2023 ou 2024 », a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni a la cinquième économie mondiale (Image : Gary Yeowell/.)

La World Economic League Table de cette année estime que le Royaume-Uni a la cinquième économie mondiale avec un produit intérieur brut d’environ 36 357 £ par habitant.

Le rapport prédit que la Grande-Bretagne tombera à la sixième position du classement derrière l’Inde en 2026.

La France, actuellement la sixième économie mondiale, devrait tomber à la septième position l’année prochaine et rester dans cette position dans un avenir prévisible.

La recherche vise à relancer les institutions financières britanniques dans la concurrence avec la France pour attirer du personnel hautement qualifié.

Selon les recherches du CEBR, une forte reprise mondiale après la pandémie de Covid et la hausse de l’inflation signifieront que le PIB mondial devrait dépasser les 100 000 milliards de dollars américains pour la première fois en 2022.

La référence devrait être atteinte deux ans plus tôt que ne l’avait prédit le groupe de réflexion il y a un an.

Le ralentissement de la croissance en Chine à la suite de la pandémie de covid est également souligné par le rapport.

L’année dernière, le CEBR a prédit que l’économie chinoise dépasserait celle du Royaume-Uni en 2028, mais révise maintenant cette date prévue à 2030.

L’Inde, après avoir dépassé la France et le Royaume-Uni en 2019, a reculé derrière le Royaume-Uni en 2020 et plus loin derrière la France en 2021.

Le géant asiatique devrait regagner la 6e place de la France en 2022, avant de dépasser le Royaume-Uni en 2023, un an plus tôt que ne l’avait prédit le CEBR il y a 12 mois.

L’Inde devrait ensuite faire de bons progrès pour devenir la troisième économie mondiale en 2031, selon le groupe de réflexion.

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, devrait devenir la plus grande économie de la planète en 2036.

Le Vietnam a l’économie qui connaît la croissance la plus rapide (Image : Alex Robinson Photography/.)

Les économies à la croissance la plus rapide du classement de la Ligue économique mondiale de cette année sont celles du Vietnam, passant de la 41e place en 2021 à la 20e place en 2036 ; Le Bangladesh passe du 42e au 24e et les Philippines du 37e au 25e.

Le rapport du CEBR de cette année avertit également que le changement climatique commence à avoir un impact significatif sur l’économie mondiale.

Les tempêtes, inondations, incendies de forêt et autres événements liés au climat imposent de plus en plus de coûts aux assureurs.

Les dépenses pour décarboner l’économie mondiale devraient également avoir un impact sur le coût de la vie.

Le CEBR estime les coûts supplémentaires pour les consommateurs dans le monde à environ deux mille milliards de dollars américains par an en moyenne sur la période de prévision pour payer une part de l’investissement supplémentaire net dans les méthodes de production à faibles émissions et à zéro émission.

Que se passe-t-il chez vous ? Découvrez-le en ajoutant votre code postal ou visitez InYourArea

Kay Daniel Neufeld, directeur et responsable des prévisions chez CEBR, a déclaré : « L’une des caractéristiques de cette nouvelle prévision est son orientation environnementale.

« La gamme d’événements météorologiques extrêmes cette année a mis en évidence les préoccupations environnementales qui ont abouti aux engagements pris lors de la COP26.

« Pour atteindre l’objectif ambitieux de décarboner l’économie mondiale d’ici le milieu du siècle, tous les pays doivent intensifier leurs efforts. Il est important de noter que nous avons identifié près de 700 entreprises sur les 2 000 premières au monde qui ont pris des engagements nets zéro, dans de nombreux cas pour 2030 ou avant.

« Nous estimons qu’environ cinq mille milliards de dollars par an d’investissements supplémentaires dans la décarbonation seront nécessaires, bien que certains d’entre eux se substitueront à d’autres investissements.

« Sur ce montant, environ deux mille milliards de dollars seront répercutés sur le consommateur sous la forme d’une augmentation des coûts de transport et d’énergie. »

Karl Thompson, économiste au CEBR, a déclaré : « Quel que soit l’environnement inflationniste, nous nous attendons à ce que la technologie soit la grande gagnante dans les années à venir.

« La décarbonisation, les défis du travail hybride et les pénuries probables de compétences à long terme signifient que, pour de nombreuses entreprises, des investissements lourds dans la technologie seront probablement la seule solution.

« Nous avons identifié neuf secteurs de la technologie où les exigences en matière de compétences devraient augmenter de plus de 100 % d’ici 2031, avec en tête l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, la robotique et la technologie médicale, qui devraient tous nécessiter une augmentation de la demande. de plus de 300 pour cent.