Brexit: les Britanniques furieux alors qu’un expert français se moque du «cauchemar» commercial du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Bien que le Royaume-Uni ait utilisé sa liberté retrouvée pour signer une série d’accords, le Dr Elvire Fabry a affirmé que la Grande-Bretagne aura du mal à accepter les conditions avec de nouveaux marchés. Commentant l’histoire d’Express.co.uk, un lecteur s’est vanté que l’avenir du Royaume-Uni en dehors de l’UE s’épanouirait, malgré l’avertissement du Dr Fabry. Ils ont dit: “Nous nous débrouillerons très bien grâce. Je n’achète plus rien à l’UE.

“Les Britanniques d’abord puis partout ailleurs que dans l’UE.”

Un autre a déclaré: «Il y a deux types dans ce monde ceux qui s’assoient sur leurs mains et attendent que quelque chose se passe et ceux qui se lèvent et sortent et font que quelque chose se passe.

“L’UE étant le premier et le Royaume-Uni le second.

“Je prendrai ce dernier n’importe quel jour de la semaine.”

Un troisième a déclaré: “S’en prendre parce que la Suisse leur a montré la porte”.

Bien que le Royaume-Uni ait signé l’accord de commerce et de coopération en décembre, le Dr Fabry, chercheur spécialisé à l’Institut Jacques Delors en France, a déclaré que les accords avec des marchés lointains s’avéreraient difficiles pour le Royaume-Uni.

Elle a déclaré: «Il n’est pas facile de compenser l’accès restreint au marché européen avec un ou deux partenaires.

«Même un accord avec les États-Unis – et il reste à voir jusqu’où il irait – ne représenterait qu’un cinquième ou un quart du volume commercial avec l’UE.

Outre un accord commercial avec le Japon, le Royaume-Uni a également reconduit les accords de l’UE avec Singapour, la Corée du Sud et le Vietnam.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, s’emploie également à conclure un accord avec l’Australie, qui devrait être conclu dans un proche avenir.

Malgré la crainte d’un afflux de produits australiens au Royaume-Uni, Mme Truss a défendu l’accord et a promis de s’engager dans une période de transition de 15 ans pour permettre aux agriculteurs britanniques de s’adapter aux nouveaux changements.

Elle a déclaré aux députés: “Cela aura des avantages pour toutes les nations et régions du Royaume-Uni et toutes les industries, y compris l’industrie agricole.

«J’ai été très clair avec ces agriculteurs que, bien sûr, je cherche toujours à m’assurer, comme je me suis engagé, que les agriculteurs britanniques ne seront pas menacés par des pratiques déloyales venant d’ailleurs.

“Nous nous assurerons dans tous les accords que nous conclurons que l’agriculture britannique prospère et je suis absolument convaincu que cela sera réalisé grâce à l’accord avec l’Australie.”