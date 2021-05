Brexit: les Britanniques furieux contre le traitement «amer» de l’UE à l’égard du chef de l’agriculture britannique | Politique | Nouvelles

Martin Kennedy, président de la National Farmers Union Scotland a été choqué après avoir assisté à une réunion avec la Commission européenne pour discuter du commerce dans le secteur. À l’issue de la réunion, M. Kennedy a révélé que la porte de l’UE au commerce et que le compromis avec le Royaume-Uni était désormais fermement fermé en dépit d’être un partenaire essentiel. Suite à la nouvelle de la position dure et agressive de l’UE envers un prétendu allié, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​réagi avec fureur face à la position de Bruxelles.

Une personne: «Ce sont les mêmes rivaux qu’avant le Brexit mais maintenant plus vicieux et plus intentionnels.

“C’est la guerre, traitez-la comme telle.”

Une deuxième personne a déclaré: “Le plus grand bloc défaillant se rendant chaque jour plus hors de propos”.

Un autre a déclaré: “Le Brexit fait toujours son travail puis leur fait peur. Très bien.”

Bien que l’UE et le Royaume-Uni aient approuvé l’accord de commerce et de coopération en décembre, les relations entre les deux parties sont restées tendues.

En effet, dans plusieurs domaines, les tensions sont restées fortes en raison de la position ferme de l’UE dans des secteurs tels que les services financiers et la pêche.

Commentant la position de l’UE, un lecteur a affirmé que Bruxelles était désormais devenue “amère” envers le Royaume-Uni.

Un autre lecteur a déclaré: «La seule chose que cela prouve, c’est à quel point l’UE est amère et tordue.

JUST IN: Brexit LIVE: la prise de pouvoir de l’UE commence alors que des milliers de personnes fuient la ville

Cela permet à des groupes à travers le continent de faire part de leurs préoccupations à la Commission et de fournir un forum de débat pour l’industrie.

Cependant, à la suite de la réunion, le patron de la NFU a qualifié le ton de la conversation avec le Royaume-Uni d ‘”incroyable”.

Bien que l’UE reste un partenaire commercial interne, il a affirmé que Bruxelles voulait punir le Royaume-Uni pour le Brexit.

Dans un article sur le site Web de la NFU, il a écrit: “Ce qui était manifestement évident, compte tenu de la réponse de la Commission aux questions, était que le Brexit était une décision du Royaume-Uni, par conséquent, le Royaume-Uni devra faire face aux conséquences de toute friction dans le commerce ou des contrôles. .

«Le ton de la conversation était incroyable, malgré les appels à la discussion et au dialogue pour essayer de résoudre certains des problèmes graves auxquels nous sommes confrontés en ce moment.

«Cela comprenait des tentatives de discuter de questions commerciales importantes sur le plan économique pour l’Écosse, telles que les exportations de pommes de terre de semence et le commerce des animaux vivants entre nous et l’Irlande du Nord.