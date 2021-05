Brexit: les Britanniques se déchaînent alors que Bruxelles «durcit sa position» à la frontière | Politique | Nouvelles

Brexit: le Royaume-Uni supprime les “ lois européennes inutiles ”, selon un expert

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il pensait toujours que le protocole pouvait fonctionner comme prévu, mais il craint qu’il ne se révèle “non viable” si la seule préoccupation de l’UE est de protéger le marché unique. Ils ont accusé le bloc de saper plutôt que de soutenir l’Accord du Vendredi saint.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: «Le protocole a toujours été un équilibre délicat. Nous avons fait d’énormes compromis, dans le meilleur esprit possible, pour éviter une frontière dure et protéger l’accord du Vendredi saint – en écoutant les véritables préoccupations soulevées par le Brexit.

«Le protocole fait beaucoup de bonnes choses, mais l’équilibre que le protocole cherchait à atteindre est menacé et le marché intérieur du Royaume-Uni est compromis.»

On s’alarme à Londres de ce qu’elle considère comme un «durcissement de la position» de l’UE, Bruxelles étant accusé de traiter la frontière réglementaire en mer d’Irlande comme «n’importe quelle autre frontière extérieure de l’UE».

Le protocole – convenu dans l’accord sur le Brexit – est conçu pour éviter les contrôles douaniers le long de la frontière irlandaise.

Mais la confiance a été gravement endommagée en janvier lorsque l’UE a décidé de bloquer l’exportation des vaccins Covid-19 vers l’Irlande du Nord.

La décision a été annulée mais la volonté de l’UE d’utiliser le remplacement du protocole en utilisant ses dispositions d’urgence «article 16» pendant une crise sanitaire a provoqué un choc entre les partis.

Une source de Whitehall a averti que «rien ne peut être laissé de côté» et a déclaré que le Royaume-Uni avait «surestimé» la capacité de l’UE à être raisonnable.

La source a déclaré: «Nous avons surestimé la capacité de l’UE à être raisonnable, en particulier après les dommages causés par l’action unilatérale de janvier.

«Après tant de travail pour parvenir à un compromis finement équilibré, leurs actions déstabilisent les choses sur le terrain en Irlande du Nord.

«Aucun gouvernement ne peut rester les bras croisés alors que les entreprises et les consommateurs luttent.

“Si nous ne pouvons pas trouver de solutions pragmatiques, rien ne peut être laissé de côté.”

Les Britanniques ont depuis exhorté le Premier ministre à supprimer le protocole et l’accord de retrait avec le bloc.

Une personne a déclaré: “Le Royaume-Uni devrait abandonner toute l’AO, j’en ai marre d’entendre comment l’UE a décidé de nous” punir “!!!

“Débarrassons-nous de tout le match et frappons correctement.”

Un deuxième lecteur a ajouté: «Si le Protocole cause de telles difficultés aux habitants de NI, il doit être abandonné.

“NI fait partie du Royaume-Uni et n’aurait jamais dû être laissé au contrôle et au caprice de ce que l’UE pense être le meilleur.

«Cela s’est avéré être un désastre pour NI.

“Boris … fais ce qu’il faut et élimine ce non-sens maintenant.

“Vous avez parfaitement le droit de suivre les troubles que cela a provoqués.”

Un autre a affirmé que l’UE “provoquait la guerre civile en Grande-Bretagne”.

Un quatrième lecteur a ajouté: “L’UE n’a honoré quoi que ce soit ou n’a pas œuvré dans l’intérêt de qui que ce soit d’autre que le sien.

«Éloignez-vous du WA et ramenez tous nos poissons.

“Laissons l’UE fermer toutes les frontières irlandaises parce qu’en jouant avec NI, vous pourriez aussi bien abandonner le CTA et en finir avec lui.”

Une autre personne a dit: “Oui, METTEZ-LA AU POINT, et supprimons l’AO aussi et faisons du commerce aux conditions de l’OMC et reprenons le contrôle complet de nos eaux.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “L’UE s’efforce très fort d’exercer un contrôle sur le Royaume-Uni et échoue lamentablement.

“L’UE s’affaiblit tandis que le Royaume-Uni se renforce, et plus le Royaume-Uni se renforce, moins il est attentif aux cris, aux piétinements et aux crises de colère de l’UE.

“Un pays affronte 27 et gagne. Comme cela doit être frustrant pour l’UE défaillante, inepte et impuissante.”

L’Irlande du Nord a été secouée par la violence de rue le mois dernier et les communautés syndicalistes sont en colère contre la façon dont le protocole post-Brexit a perturbé les échanges avec l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.