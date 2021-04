Brexit: les Britanniques sont furieux alors que le Royaume-Uni «cède» les eaux de pêche à l’UE | UK | Nouvelles

L’ancienne eurodéputée de l’Est de l’Angleterre, June Mummery, a affirmé que le gouvernement britannique avait cédé les territoires de pêche du Royaume-Uni à l’Union européenne lors des négociations sur l’accord commercial post-Brexit. Mme Mummery a déclaré: « Nous avons cédé la ressource la plus durable et renouvelable du Royaume-Uni, qui appartient à chacun d’entre nous en tant que bien public. Nous avons donc remis cela, mais qu’avons-nous réellement obtenu pour cela?

«Ils empêchent les crustacés de franchir la frontière et les gens disent« attendez une minute, les autres pays ne peuvent pas le faire », mais ces autres pays ont-ils remis l’une de leurs ressources les plus précieuses?

« Non, ils ne l’ont pas fait mais nous l’avons fait. »

Réagissant aux commentaires de Mme Mummery, un lecteur furieux d’Express.co.uk a réagi à la nouvelle et a déclaré: « Boris leur a donné notre poisson et l’UE nous a interdit nos exportations vers l’UE et NI. »

Quatre mois après la sortie officielle du Royaume-Uni de l’UE et au milieu des négociations commerciales en cours, des chiffres du secteur de la pêche affirment que M. Johnson vend des pêcheurs pour un accord couvrant un large éventail d’autres secteurs britanniques.

Ainsi, à la fin de la période de transition de cinq ans, environ 140 millions de livres sterling de poisson seront restitués à l’industrie de la pêche britannique.

Cependant, de nombreux pêcheurs ont refusé de croire en l’engagement de M. Johnson selon lequel l’accord conduirait à la mise à disposition de « quantités assez prodigieuses de poisson supplémentaire ».

Leur point de vue a été exprimé par l’ancienne eurodéputée Mme Mummery qui a tweeté: « Une fête de la communauté côtière est nécessaire.

«Nos précieuses villes et villages balnéaires ont été exploités.

« La pêche pourrait être reconstruite tant de communautés défavorisées créant des milliers d’emplois. »