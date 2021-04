Brexit: les Britanniques sont furieux alors que l’UE exhorte le Royaume-Uni à accepter un revirement commercial massif | Politique | Nouvelles

Des responsables britanniques et européens se sont engagés dans des “discussions techniques” intenses sur les futurs contrôles des denrées alimentaires, des plantes et des colis allant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord. Les relations entre les deux parties avaient atteint le plus bas niveau le mois dernier, l’UE ayant lancé une action en justice contre le Royaume-Uni au sujet de la prolongation du délai de grâce pour les contrôles des produits de supermarché voyageant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord. Désormais, les responsables bruxellois l’auraient présenté à leurs homologues britanniques, 90% des contrôles aux frontières pourraient être annulés – mais seulement si la Grande-Bretagne alignait les normes alimentaires sur celles du bloc.

Mais un tel accord semblerait extrêmement improbable car il représenterait un virage en arrière massif pour le Royaume-Uni, qui a continué de rester ferme sur la plupart de ses lignes rouges dans les négociations et s’est fermement opposé à l’alignement de la réglementation pour parvenir à un Brexit dur.

Il avait été suggéré que si le Royaume-Uni était disposé à adopter un accord similaire à celui qui s’applique au commerce agroalimentaire australien et néo-zélandais, les contrôles aux frontières pourraient être considérablement allégés.

Cependant, les initiés de l’industrie ont averti que cela ne permettrait toujours pas de résoudre le problème ou de répondre aux préoccupations des loyalistes, car cela nécessiterait encore une grande quantité de paperasse.

Les Britanniques ont réagi avec fureur au passage de l’UE vers le Royaume-Uni en raison d’un compromis sur le commerce de l’Irlande du Nord et ont demandé au Premier ministre de déchirer l’accord sur le Brexit afin que le Royaume-Uni puisse négocier aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur déchaîné d’Express.co.uk a écrit: «Maintenant, nous voyons les jeux européens se concrétiser, c’est juste un autre stratagème pour nous maintenir liés à leur cauchemar bureaucratique et pour payer par le nez pour son contrôle éternel.

“Même si nous sommes supposés être partis il y a 4 mois, il semble toujours que nous soyons coincés à l’hôtel California, Boris ferait mieux de leur dire de faire mieux d’aller à l’OMC.”

Une deuxième personne a déclaré: “Laissez-les faire et dire ce qu’ils veulent et débranchez l’UE.”

Un autre lecteur a commenté: “Aucune chance. N’achetez rien de l’UE qui puisse être fabriqué, cultivé ou produit au Royaume-Uni!”

Lord Frost rencontrera le vice-président de la Commission européenne pour discuter des problèmes en cours avec le protocole de l’Irlande du Nord afin d’éviter une frontière dure.

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «L’engagement technique avec l’UE en relation avec le protocole s’est poursuivi ces derniers jours et nous restons en contact régulier à tous les niveaux.

«Les discussions ont été constructives, mais il y a encore des différences importantes qui doivent être résolues.

«Le Royaume-Uni et l’UE collaborent avec les entreprises, la société civile et d’autres parties prenantes en Irlande du Nord pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

“Le Royaume-Uni reste déterminé à résoudre les problèmes en suspens afin de restaurer la confiance sur le terrain en Irlande du Nord, de refléter les besoins des communautés et de respecter toutes les dimensions de l’Accord du Vendredi Saint de Belfast.”

Après le Brexit, l’Irlande du Nord est effectivement restée dans le marché unique de l’UE pour éviter une frontière dure entre la région et la Grande-Bretagne continentale.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a envoyé un document à Bruxelles exposant ses vues sur les questions en suspens concernant le Protocole d’Irlande du Nord.

Mais les eurocrates ont rejeté cela, arguant que cela ne correspond pas à ce qui était censé être une «feuille de route» pour la pleine mise en œuvre par la Grande-Bretagne des arrangements frontaliers post-Brexit.

Downing Street fait pression pour une plus grande flexibilité des règles commerciales de l’UE afin de limiter les frontières commerciales GB-NI, et il a été suggéré que Bruxelles pourrait offrir la possibilité d’un pacte vétérinaire conjoint Royaume-Uni-UE pour y parvenir.

Cependant, cela marquerait un changement radical de direction par rapport à la Grande-Bretagne, l’équipe de négociation de Lord Frost rejetant auparavant toute possibilité que la Grande-Bretagne s’aligne sur les normes de l’UE.