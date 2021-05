Brexit: les Britanniques sont furieux alors qu’ils ordonnent au Premier ministre de réparer le désordre de l’UE ou de perdre des votes | UK | Nouvelles

Bien que le Royaume-Uni ait quitté le bloc, l’UE et certains restes ont tenté de rendre aussi difficile que possible l’avenir de la Grande-Bretagne après le Brexit, suscitant la fureur des Britanniques. Au milieu des problèmes liés au commerce en Irlande du Nord, à la pêche en Écosse et au prochain accord commercial avec l’Australie, les Britanniques ont ordonné au Premier ministre de résoudre le «désordre créé par l’UE». En raison d’une partie de l’incertitude depuis le début de l’année, certains lecteurs d’Express.co.uk ont ​​affirmé qu’ils ne voteraient plus pour M. Johnson à moins qu’il ne résolve les problèmes restants.

L’un d’eux a déclaré: «J’ai voté pour quitter l’UE, pas à moitié!

“Boris n’obtiendra plus mon vote.”

Une autre personne a déclaré: «Pour réaliser ce pour quoi nous avons voté – le Brexit complet, les trois ordres du jour suivants doivent être traités de toute urgence.

«Premièrement, révoquez immédiatement le NIP – c’est un problème européen et de retour sur investissement, rien à voir avec le Royaume-Uni.

“Révoquez immédiatement le WA dans son intégralité et révoquez toutes les licences de pêche de l’UE – l’UE est une honte totale et ne peut jamais faire confiance.

“Les conservateurs doivent nommer un Premier ministre orienté vers le Brexit – celui qui a les sphères et la vision pour sécuriser le Royaume-Uni et livrer ce pour quoi nous avons voté, un Brexit complet sans aucune condition liée au plus grand bloc défaillant.”

Un autre a dit: “Abandonnez le protocole Boris. Faites ce qu’il faut pour une fois.”

D’autres lecteurs ont également critiqué Remainers qui, selon eux, constituait une “honte” pour le pays.

Pour cette raison, les marchandises transitant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne doivent être contrôlées pour répondre aux exigences de l’UE.

Afin d’apaiser les tensions pour les entreprises, le gouvernement britannique a prolongé l’amnistie pour les marchandises transportées jusqu’en octobre de cette année.

Alors que des problèmes commerciaux ont été rencontrés en Irlande du Nord, le Royaume-Uni est également sur le point de conclure un accord commercial avec l’Australie.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, a été enfermée dans une dispute au Cabinet pour avoir offert à l’Australie un accord de tarif zéro avec un avertissement, les agriculteurs britanniques pourraient être sous-cotés dans le cadre de l’accord.

Cependant, pour apaiser les tensions, le secrétaire au commerce a proposé une période de transition de 15 ans pour permettre aux agriculteurs britanniques de s’adapter à l’afflux de produits australiens.

Certains restants ont également exprimé leur inquiétude quant aux normes de bien-être de l’Australie et à savoir si elles correspondent à l’hygiène élevée du Royaume-Uni.