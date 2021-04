Brexit: les chefs de pêche britanniques préviennent qu’un accord «désastreux» rend l’industrie non viable | Politique | Nouvelles

Dans le cadre de la politique commune de la pêche de l’UE, une grande partie du poisson capturé dans les eaux britanniques a été capturée par des bateaux européens et les capitaines espéraient que le Brexit en résulterait en grande partie par la flotte britannique. Mais les termes de l’accord commercial de Boris Johnson avec l’UE signifient que seulement 25% des prises de l’UE seront transférées aux bateaux britanniques au cours des cinq prochaines années et demie. Passé ce stade, il sera possible d’exclure les bateaux européens des eaux britanniques mais cela risquerait des tarifs de représailles depuis Bruxelles.

Andrew Locker, président de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré au Telegraph: «Il existe une industrie viable là-bas.

«Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des pêcheurs ont voté pour le Brexit parce qu’ils pensaient qu’ils allaient gouverner leurs propres eaux.

“Mais en raison de l’accord désastreux que nous avons conclu, il n’y a aucun moyen pour nous de reconstruire nos communautés côtières et de lancer un appel viable pour le recrutement de jeunes.”

Il a déclaré qu’il espérait que le gouvernement sera en mesure de négocier un bien meilleur arrangement avec l’UE lorsque la période de transition expirera en 2026.

Et il a déclaré que les demandes de l’industrie de la pêche britannique étaient toujours les mêmes que lorsque lui et tant d’autres ont voté pour le Brexit en premier lieu avec le contrôle des eaux territoriales britanniques et la capacité de gouverner qui y pêche en tête de leur liste de souhaits.

Une autre industrie de premier plan a critiqué Boris Johnson à propos de l’accord commercial sur le Brexit.

LIRE LA SUITE Brexit LIVE: la France paniquée demande un accès “ urgent ” aux eaux britanniques

Ian Perkes, un exportateur de poisson de Brixham dans le Devon, a déclaré au radiodiffuseur danois DK: “La vie est devenue très difficile depuis le Brexit.”

Il a dit: «Pensez-vous que j’aurais voté pour partir si j’avais su que cela allait me coûter 80 000 £ supplémentaires par an? Bien sûr que non.

«Seul un imbécile aurait voté pour sortir, n’est-ce pas, sachant cela.

Il a déclaré: «La vie est devenue très difficile depuis que nous sommes partis et je ne vois pas de fin heureuse pour le moment.

“Alors oui, je me suis trompé, les mains en l’air, j’ai admis que j’avais tort, mais je ne suis pas un cas isolé.”

Les principaux Brexiteers ont appelé l’UE à réduire la bureaucratie autour des exportations de poisson vers le bloc.