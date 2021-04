Brexit: les emplois de la pêche au Royaume-Uni pourraient être transférés dans l’UE après l’accord du «petit-déjeuner des chiens» – papier | Politique | Nouvelles

Brexit: Victoria Prentis critique l’UE sur l’interdiction des crustacés

Et la Shellfish Association of Great Britain (SAGB) a mis en évidence les échecs systématiques du ministère de l’Environnement, de la Pêche et des Affaires rurales (Defra), qui, selon elle, l’a laissé aux prises avec la réalité post-Brexit. Dans le rapport “ Exportations de produits de la mer et de viande vers l’UE ”, qui a été publié aujourd’hui, la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (EFRA) souligne les préoccupations urgentes des exportateurs de produits de la mer et de viande frais et vivants hautement sensibles vers l’UE. , en particulier les petites et moyennes entreprises.

Le “ petit déjeuner du chien ” résume vraiment la situation Jérémy Percy

Le comité met en garde contre de nouveaux obstacles auxquels sont confrontées les petites entreprises d’exportation de fruits de mer et de viande qui pourraient les rendre non viables, et que les usines et les emplois pourraient être délocalisés vers l’UE.

La question des exportations de mollusques et crustacés a été très controversée, les règles de l’UE empêchant actuellement l’exportation de produits non traités vers le continent – portant un coup de marteau aux entreprises dépendantes des marchés de l’UE dans le processus.

M. Percy, président de la New Under Ten Fishermen’s Association (NUFTA), a déclaré à Express.co.uk: «Le petit-déjeuner du chien résume vraiment la situation.

«Toute la sortie de l’UE en ce qui concerne la pêche a été une débâcle complète du début à la fin.

Le gouvernement de Boris Johnson a été vivement critiqué par M. Percy (Image: GETTY)

Luke Pollard, Secrétaire à l’environnement de l’ombre (Image: GETTY)

«Nos négociateurs doivent encore conclure un accord à long terme avec l’UE sur les quotas ou avec la Norvège.

«Ce dernier signifie que le plus grand navire de pêche du Royaume-Uni, Kirkella [of UK Fisheries] est incapable de pêcher dans leurs eaux comme elle l’aurait fait maintenant en temps normal.

«Donc, moins de poisson, pas plus, des exportations moins nombreuses et plus coûteuses et complexes, des entreprises de crustacés en désarroi, le secteur à plus petite échelle est entièrement contrarié par le fait que la flotte de l’UE ne soit pas retirée de notre zone de 6 à 12 milles, malgré les promesses ardentes du contraire de la pêche. Ministre.”

La SAGB a déclaré à la commission que les problèmes découlaient d’une question posée à l’UE par Defra en septembre 2019 qui était «insuffisamment détaillée, manquait de clarté et reposait sur des considérations de santé animale lorsque la question concerne la sécurité alimentaire».

George Eustice, le secrétaire à l’environnement (Image: GETTY)

Sa déclaration, incluse dans le rapport, expliquait: «L’UE y a alors répondu d’une manière qui était susceptible d’être mal interprétée.

«L’industrie estime qu’il y a eu un manque de compréhension des pratiques de l’industrie et de la législation pertinente tout au long du processus par DEFRA, ce qui a directement conduit à la situation actuelle dans laquelle l’industrie ne peut pas commercer.

«L’orientation n’était pas suffisamment opportune, ciblée ou concertée. Cela a particulièrement touché les petites entreprises, dont beaucoup gèrent pour la première fois les formalités administratives d’exportation.

«Comme l’a souligné le cas des mollusques bivalves vivants (LBM), Defra aurait dû s’engager plus étroitement avec les exportateurs, dans ce cas en partageant les informations qu’il avait reçues de la Commission européenne, permettant à l’industrie de souligner qu’elle n’a pas fourni la clarté des fonctionnaires de Defra pensait que c’était le cas.

Neil Parish, président conservateur du comité (Image: GETTY)

L’UE d’Ursula von der Leyen a également été critiquée par la SAGB (Image: GETTY)

«Cela a conduit le gouvernement à commettre une erreur dans la manière dont la Commission appliquerait les réglementations pertinentes, ce qui a compromis le secteur lorsqu’il est devenu clair que les exportations de LBM provenant de l’aquaculture dans les eaux de classe B et C qui n’avaient pas été épurées seraient bloquées. “

L’UE n’a pas non plus été exempte de critiques, la déclaration ajoutant: «Nous pensons que la Commission européenne aurait pu et aurait dû adopter une approche plus pragmatique de l’interprétation de ces règles.

«Si le gouvernement estime que l’UE est juridiquement incorrecte, le gouvernement devrait de toute urgence contester la position de la Commission européenne.»

Expliquant les conclusions du rapport, le président Neil Parish, député conservateur de Tiverton et Honiton, a déclaré: «Nous craignons qu’en l’absence de contrôles équivalents pour les importations de l’UE vers la Grande-Bretagne, il y aura de graves répercussions à long terme pour nos producteurs.

Les pêcheries britanniques cartographiées (Image: Express)

“Dans l’état actuel des choses, les règles du jeu ne sont pas égales et le gouvernement doit veiller à ce que le nouveau calendrier d’introduction des contrôles à l’importation soit respecté.

«Même si les« problèmes de démarrage »sont réglés, de sérieux obstacles subsistent pour les exportateurs britanniques, et il est maintenant impératif que le gouvernement prenne des mesures pour les réduire.

Luke Pollard, député, secrétaire du Labour à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales, répondant également au rapport de l’EFRA, a déclaré: «Le rapport du comité multipartite indique clairement que l’industrie a été vendue par le manque de compréhension et le défaut de divulgation des ministres. informations cruciales de l’UE dès septembre 2019.

«La crise des exportations de mollusques et crustacés a été causée par les négociations incompétentes des conservateurs avec l’UE.

Les exportations de mollusques et crustacés vers le continent ont été gravement touchées par le Brexit (Image: GETTY)

“George Eustice doit maintenant rechercher une solution de bon sens avec l’UE pour sauver ce qui reste de nos exportations de fruits de mer, au lieu d’essayer de dissimuler l’échec de son parti à défendre cette importante industrie britannique.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «L’accord de commerce et de coopération nous a permis de reprendre le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois et de nos eaux. Cela nous permet de conclure des accords commerciaux dans le monde entier, au profit des entreprises agroalimentaires du Royaume-Uni.

«Nous apportons le soutien dont les entreprises ont besoin pour s’adapter à notre nouvelle relation commerciale. Cela comprend un fonds de soutien au Brexit pour les PME de 20 millions de livres sterling, un soutien dédié aux pêcheurs et aux exportateurs de fruits de mer, le triplement du nombre de certificateurs officiels pour répondre à la demande et le développement de nouvelles plates-formes commerciales numériques.

«Le nouveau calendrier pour l’introduction des contrôles à l’importation est pragmatique et laisse aux entreprises plus de temps pour s’adapter à mesure que les restrictions de Covid-19 sont levées.