Brexit: les eurodéputés voteront ENFIN sur l’accord britannique après des années d’âpres disputes | Politique | Nouvelles

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’adressera au Parlement avant que les députés ne soient autorisés à intervenir dans ce qui devrait être une affaire amère et tordue. Des parlementaires de haut niveau ont déjà publié des déclarations cinglantes sur le Brexit dans la perspective de la dernière étape principale pour Bruxelles depuis le référendum monumental de 2016 sur notre adhésion à l’UE. Mais les eurodéputés sont prêts à donner le feu vert à une écrasante majorité à l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE après avoir été mis en garde contre le vote et la création d’un nouveau Brexit sans accord.

Leur débat débutera dans moins d’une heure, puis ils voteront sur les amendements à une résolution donnant leur autorisation officielle de ratifier le futur pacte de relations.

Les résultats complets du vote seront annoncés demain en raison des restrictions relatives aux coronavirus, ce qui signifie que tous les députés européens ne peuvent pas assister à l’hémicycle à Bruxelles.