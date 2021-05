Brexit: les expatriés britanniques sont REFUSÉS aux injections de coronavirus en Espagne Politique | Nouvelles

L’UE sur la “ voie destructrice ” avec le déploiement du vaccin dit De Lucy

Il est peu probable que cette révélation surprenante améliore les relations britanniques / espagnoles, comme elle le fait à un moment où Madrid réprime déjà impitoyablement les expatriés britanniques vivant dans le pays après le Brexit. Et si les allégations sont exactes, ceux qui refusent d’administrer des injections enfreignent de façon flagrante les règles.

Les expatriés ont déclaré que les responsables locaux leur avaient dit, à la suite de la sortie du Royaume-Uni du bloc, qu’ils n’avaient pas droit aux cartes de santé publiques après le Brexit, mais qu’ils devaient plutôt souscrire à une assurance maladie privée.

S’adressant au Telegraph, John McKenzie, 42 ans, qui souffre de diabète et de problèmes cardiaques, a déclaré qu’il avait tenté à quatre reprises de s’inscrire dans son centre de santé local depuis le début du déploiement du vaccin.

Il a ajouté: «La première fois, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas inscrire les personnes sur une assurance privée pour le vaccin en l’absence de toute instruction du gouvernement canarien.»

À une autre occasion, M. McKenzie a affirmé qu’on lui avait dit: «Va-t’en, on ne fait pas vacciner les étrangers.»

Certains expatriés britanniques vivant en Espagne se sont apparemment vu refuser la vaccination (Image: GETTY)

L’Espagne abrite environ 285000 expatriés britanniques (Image: GETTY)

Il a dit: «C’est très effrayant de ne pas pouvoir se faire vacciner quand on a des problèmes de santé comme moi.»

Kate Harmond, de Brighton, qui vit maintenant à Lanzarote avec son mari, a réussi à obtenir son coup – mais seulement après d’énormes disputes.

Elle a expliqué: «Nous avions un rendez-vous, mais quand nous sommes arrivés, ils ont dit que nous ne pouvions pas avoir le vaccin car nous n’avions pas de carte de santé publique.

«Heureusement, j’avais un ami espagnol avec moi et j’avais des photocopies de tous les documents possibles que vous pouvez imaginer pour prouver que nous sommes des résidents, et nous avons eu nos coups.

La publication Facebook de l’ambassade britannique (Image: Facebook)

«La prochaine chose à faire sera de voir si nous pouvons obtenir un certificat de vaccination pour voyager, ou si cela deviendra la prochaine bataille.»

Brexpats, qui offre de l’aide et des conseils aux quelque 285000 expatriés britanniques vivant en Espagne, a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens britanniques à qui on avait dit qu’ils ne pouvaient pas s’inscrire.

Le porte-parole des Brexpats, Jim Phillips, a déclaré: «C’est très incohérent. Certains résidents britanniques se sentent exclus et d’autres ont pu s’inscrire.

«C’est un problème parce que les îles Canaries veulent s’ouvrir pleinement au tourisme avec 70% de la population vaccinée, et ces personnes exclues ont tendance à vivre dans des zones touristiques clés.»

Les Espagnols à Madrid font la queue pour les vaccinations le mois dernier (Image: GETTY)

L’Espagne est en train de vacciner sa population contre le COVID-19 (Image: GETTY)

Dans une note publiée sur la communauté Facebook des Britanniques en Espagne le mois dernier, l’ambassade britannique à Madrid a déclaré: «Nous savons que certains d’entre vous sont préoccupés par la manière dont vous pourrez obtenir le vaccin Covid-19 en Espagne – en particulier ceux d’entre vous. qui ne reçoivent pas de soins de santé publics.

«Le gouvernement espagnol a clairement indiqué qu’il fournirait le vaccin à tout le monde en Espagne pour des raisons de santé publique, quelle que soit la nationalité ou la manière dont vous accédez aux soins de santé en Espagne.

«Si vous êtes déjà inscrit aux soins de santé publics, vous serez contacté par votre service de santé régional pour prendre rendez-vous lorsque ce sera à votre tour de vous faire vacciner.

«Parce que l’Espagne gère son système de santé au niveau régional, la façon dont les gens accèdent au vaccin variera en fonction de l’endroit où vous vivez.»

Top 10 des pays où les Britanniques déménagent (Image: Express)

En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas inscrites aux soins de santé publics, l’ambassade a proposé une liste de sites Web régionaux offrant des informations pertinentes et, dans certains cas, la possibilité de s’inscrire au vaccin.

Le communiqué a ajouté: «Les autorités espagnoles demandent aux compagnies d’assurance de se coordonner avec les services de santé régionaux afin de fournir des vaccins à leurs clients.»

Le message a reçu une réponse mitigée de la part des membres du groupe.

Gerry Uiri a commenté: «J’ai de nouveau appelé le numéro de Madrid aujourd’hui … ils ne savaient rien et m’ont dit qu’ils n’étaient qu’un point d’information et qu’ils ne pouvaient pas m’inscrire. Si quelqu’un trouve quelque chose de différent pour Madrid, merci de me le faire savoir. “

Principales destinations touristiques d’Espagne (Image: Express)

Cependant, Matt Taylor a déclaré: «Enregistré à notre mairie voisine comme cela a été conseillé par notre mairie locale.

«La dame SIP qui nous a enregistrés mais nous a dit que nous n’avions pas besoin d’un SIP temporaire.

“Les deux mairies l’ont confirmé par courrier électronique.”

Express.co.uk a contacté le gouvernement espagnol pour demander des éclaircissements sur la situation.