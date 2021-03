Brexit: les menaces vides d’exportations de VDL se dissipent alors que Boris conclut de nouveaux accords de jab au Royaume-Uni Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni « doit protéger la Grande-Bretagne avant de partager le vaccin », déclare Kwarteng

Les menaces du président de la Commission européenne semblent s’être déjà retournées contre lui, comme le note le directeur d’Eurointelligence, Wolfgang Munchau, dans son dernier article d’opinion sur la guerre des vaccins entre le Royaume-Uni et l’UE. Mme Von der Leyen espérait que sa menace de bloquer les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni pousserait la Grande-Bretagne à partager les flacons AstraZeneca produits au Royaume-Uni avec le bloc.

Au lieu de cela, Boris Johnson a travaillé pour garantir la production de plus de vaccins contre le coronavirus au Royaume-Uni, afin que le pays puisse bientôt atteindre l’autosuffisance à long terme en matière de fabrication de vaccins.

M. Munchau a déclaré: « Le discours vague d’Ursula von der Leyen sur les interdictions d’exportation n’a jusqu’à présent eu qu’un seul effet tangible: le Royaume-Uni est en train de conclure des accords pour maintenir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des vaccins dans le pays. »

Le Premier ministre a annoncé hier que la Grande-Bretagne avait conclu des accords pour acheter des dizaines de millions de clichés à un certain nombre de fournisseurs.

Lundi, GlaxoSmithKline a annoncé les détails des plans pour la dernière partie du processus de fabrication pour jusqu’à 60 millions de doses de vaccin Novavax à utiliser en Grande-Bretagne.

Brexit News: La menace de Von der Leyen contre le Royaume-Uni a entraîné plus de succès pour Boris (Image: GETTY)

Le président de la Commission européenne, Von der Leyen, a menacé le Royaume-Uni d’interdire les exportations de vaccins (Image: GETTY)

Le vaccin n’a pas encore été approuvé par les régulateurs britanniques, mais il devrait recevoir le feu vert le mois prochain.

Après l’annonce, M. Johnson a déclaré: «Je suis ravi de l’investissement de GSK, qui montre la force de la fabrication au Royaume-Uni et stimulera encore le déploiement de nos vaccins.

«Le groupe de travail sur les vaccins a travaillé main dans la main avec les entreprises pour livrer avec succès des vaccins à l’ensemble du Royaume-Uni, et cet accord continuera à soutenir notre approche.

«Nous restons sur la bonne voie pour offrir un premier vaccin à tous les plus de 50 ans d’ici le 15 avril, et à tous les adultes d’ici la fin juillet, et je veux à nouveau encourager tout le monde à se présenter pour un vaccin lorsque vous êtes appelé.»

LIRE LA SUITE: L’Espagne désespérée cherche à calmer les craintes du Brexodus

Brexit news: Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni avait conclu des accords pour acheter des dizaines de millions de clichés à un certain nombre de fournisseurs (Image: GETTY)

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a ajouté: «Nous avons tous vu à quel point les capacités de fabrication de vaccins à terre sont importantes, et cet accord fantastique garantira que davantage de ces produits vitaux pourront être produits ici au Royaume-Uni.

«Le programme de vaccination du Royaume-Uni a été un succès national, avec plus de 30 millions de personnes ayant maintenant reçu une première dose d’un vaccin COVID-19.

« Si le vaccin Novavax répond aux normes élevées de sécurité et d’efficacité de notre organisme de réglementation des médicaments, l’accord conclu aujourd’hui stimulera ces efforts au cours des prochains mois. »

Le candidat vaccin Novavax a démontré un fort potentiel d’efficacité dans les essais cliniques de phase 3, y compris contre le variant B.1.1.7 circulant au Royaume-Uni. La soumission du vaccin pour examen par les autorités réglementaires du Royaume-Uni est prévue au cours du deuxième trimestre.

NE MANQUEZ PAS:

Brexit LIVE: des milliers d’expatriés britanniques en France ciblés [LIVE BLOG]

L’UE bouillonne sur la farce sur les vaccins alors que le Royaume-Uni est attaqué [REACTION]

Interdisez tous les derniers navires de l’UE! Boris devrait isoler les eaux britanniques – Brexiteer [INSIGHT]

Doses de vaccin contre le coronavirus administrées dans le monde au 27 mars (Image: EXPRESS)

Alors que Mme von der Leyen menaçait d’interdire les exportations de vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni, le ministre des Affaires Kwasi Kwarteng a déclaré mardi que la Grande-Bretagne se concentrerait sur la vaccination de l’ensemble de sa population adulte avant de pouvoir fournir des vaccins excédentaires à d’autres pays, y compris l’UE. États membres.

Plus de 30 millions de Britanniques ont reçu leurs premiers vaccins contre le COVID-19 dans le cadre du déploiement de vaccins le plus rapide d’Europe, dans le but d’offrir des vaccins à tous les adultes d’ici la fin juillet.

Kwarteng a déclaré à Sky News: « Je pense que notre objectif doit être d’essayer d’assurer la sécurité de la Grande-Bretagne, nous voulons également travailler en coopération avec d’autres pays, mais la principale priorité est d’obtenir le déploiement du vaccin. »

Il a dit que la Grande-Bretagne travaillait avec les nations européennes pour essayer de s’assurer que leurs populations étaient vaccinées, et que ce n’était pas « une situation concurrentielle ».

Cependant, à la question de savoir si la Grande-Bretagne pourrait aider l’Irlande, il a déclaré: « S’il y a des doses de vaccin excédentaires, nous pouvons les partager mais il n’y a pas d’excédents pour le moment, nous en avons encore un grand nombre à vacciner. »

M. Johnson est l’un des 23 dirigeants qui ont soutenu mardi l’idée de créer un traité international pour aider le monde à travailler ensemble pour faire face aux futures urgences sanitaires.

M. Kwarteng a ajouté: « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une crise, et il est tout à fait juste que nous nous concentrions sur le fait d’essayer de faire face à cela dans notre propre pays et d’assurer la sécurité de notre peuple afin que nous puissions revenir à une voie normale de vie. »