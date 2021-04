Brexit: les navires de pêche français accueillis en Manche à bras ouverts après un retard | Politique | Nouvelles

Les responsables de l’île ont accepté d’autoriser les navires français à accéder aux eaux de l’île de la Manche jusqu’au 30 juin. D’ici là, les responsables espèrent mettre en place un nouveau système de licences basé sur l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et Bruxelles exigeant que les navires français fassent une demande pour pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes.

Guernesey espérait avoir le système en place d’ici le 1er avril, mais il est entendu que les pourparlers avec l’UE et la France ont été difficiles et complexes en raison de problèmes politiques.

L’accord intérimaire se poursuivra dans la mesure où il pourra être prolongé mois par mois jusqu’à une période maximale de trois mois si nécessaire.

La dépendance de la Couronne ne fait pas partie du Royaume-Uni mais aligne souvent les politiques et les accords avec Westminster. Cependant, il est responsable de ses propres réglementations et licences de pêche.

Le député Jonathan Le Tocq, ministre des Relations extérieures de Guernesey, a déclaré: «L’extension reconnaît les intérêts de la flotte intérieure en conservant la possibilité de passer au régime de licence TCA complet plus tôt, si cela est possible.

«Des discussions sont en cours entre le Bailliage, le Royaume-Uni et l’UE pour garantir que ce travail puisse être conclu le plus rapidement possible.»

Le député Neil Inder, président du Comité pour le développement économique de Guernesey, a ajouté: «Il est important que nous maintenions une relation économique stable pour l’industrie de la pêche dans et autour du Bailliage.

«Nous dépendons du commerce à la fois en termes d’accès aux eaux et en termes d’accès aux ports et aux marchés de l’UE.

«Le TCA cherche à équilibrer ces intérêts et interrelations.»

Mise à jour de 8h: NI voit la troisième nuit de manifestations liées au Brexit

La police et les politiciens d’Irlande du Nord ont appelé au calme hier soir après une troisième nuit de violence qui a vu des jeunes protestants déclencher des incendies et bombarder des agents de briques et de bombes à essence.

Les flambées surviennent au milieu des tensions croissantes sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord et de la détérioration des relations entre les parties au sein du gouvernement de Belfast, qui partage le pouvoir protestant-catholique.

Le service de police d’Irlande du Nord a déclaré que des policiers avaient été attaqués à Londonderry dimanche soir et qu’il y avait également des troubles dans deux zones syndicales pro-britanniques près de Belfast.