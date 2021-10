Brexit : les « pêcheurs français trompés » ne remplissent pas les critères de permis | Politique | Nouvelles

Les lecteurs de l’Express ont reproché aux pêcheurs de se tirer une balle dans le pied en ne répondant pas aux critères de licence. Cela fait suite à un ultimatum lancé par Paris plus tôt cette semaine menaçant de sanctions si le gouvernement britannique n’accordait pas à davantage de navires français le droit d’accéder aux eaux britanniques. La dispute découle de l’affirmation de la France selon laquelle le Royaume-Uni a rompu l’accord sur le Brexit de décembre 2020 en n’accordant que 200 licences de pêche aux pêcheurs français.

Pour que les pêcheurs français obtiennent une licence pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques, ils doivent prouver qu’ils ont des antécédents d’exploitation dans la zone.

Un commentateur express s’en est pris aux pêcheurs, déclarant : « Cette escalade française ajoute maintenant une autre dimension au problème.

« Les pêcheurs français trompés qui n’ont PAS rempli méticuleusement tous les critères applicables pour une licence britannique (pour pêcher dans les eaux BRITANNIQUES) ne recevront pas de licence.

« Un permis britannique est un privilège de pêcher dans nos eaux britanniques, ce n’est pas un droit. »

Ils ont également affirmé que les Français « enfreignaient les accords internationaux » en invoquant les « mesures de rétorsion ».

Ils ont dit : « Le petit Napoléon trompé, le Macron fou, enfreint les accords internationaux.

« FAITS : 1700 licences de pêche ont été traitées ; dont 748 (44 %) sont déjà allées aux Français. Ils se plaignent de 35 demandeurs qui ne répondent pas aux critères britanniques pour la délivrance d’une licence.

« Si Macron invoque des mesures de rétorsion, alors toutes les licences de pêche françaises délivrées jusqu’à présent devraient être immédiatement révoquées.

MISES À JOUR EN DIRECT: Brexit EN DIRECT: La marine «en attente» alors que Boris écrase la menace de la pêche française

Il a déclaré : « C’est très décevant de voir les commentaires qui sont venus de France hier.

« Nous pensons que ceux-ci sont décevants et disproportionnés et ne correspondent pas à ce que nous attendrions d’un proche allié et partenaire.

« Les mesures menacées ne semblent pas être compatibles avec l’accord de commerce et de coopération ou avec le droit international plus large et si elles sont appliquées, elles feront l’objet d’une réponse appropriée et calibrée. »

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni respecte ses engagements dans l’accord de commerce et de coopération et, comme je l’ai dit, a déjà accordé 98 % des demandes de licence des navires de l’UE pour pêcher dans nos eaux.

« Toutes nos décisions ont été pleinement conformes à cet engagement. »

Les sanctions possibles pourraient inclure des contrôles frontaliers et sanitaires accrus sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, des contrôles accrus sur les camions en provenance et à destination du Royaume-Uni ou la restriction de l’accès britannique aux ports français, ce qui pourrait risquer de perturber les chaînes d’approvisionnement à l’approche de Noël.

Paris a également ajouté qu’il « n’excluait pas de revoir son alimentation électrique au Royaume-Uni ».

Pendant ce temps, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a menacé d’adopter une approche de tolérance zéro contre la Grande-Bretagne dans le différend croissant sur les droits de pêche post-Brexit.

M. Beune a déclaré: « Nous devons parler le langage de la force car je crains que ce soit la seule chose que ce gouvernement britannique comprenne.

« Nous ne montrerons aucune tolérance, aucune indulgence. »