Brexit: les problèmes de l’accord entre l’UE et Boris Johnson en Irlande du Nord persistent | UK | Nouvelles

Cela a remplacé l’accord de transition sur le Brexit et a rétabli la place de la Grande-Bretagne en tant que nation commerçante entièrement indépendante. Le Royaume-Uni s’est retiré du marché unique européen et a cessé de mettre en œuvre les lois adoptées à Bruxelles.

Cependant, Boris Johnson a accepté certains contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, exaspérant les syndicalistes.

Home Vale de Almedia, le plus haut diplomate de l’UE au Royaume-Uni, a admis qu’il y avait toujours des tensions entre la Grande-Bretagne et le bloc.

Il a affirmé qu’il subsiste un «manque de compréhension» sur ce que signifient certaines parties de l’accord.

Les exportations de certains produits agricoles britanniques vers l’UE ont considérablement baissé après le Brexit en raison de l’imposition de nouveaux contrôles.

M. de Almedia a fait valoir qu’il s’agissait d’un impact inévitable de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique.

Il a commenté: «Les décisions ont des conséquences et il faut en être conscient.

«Ce que nous devons distinguer, ce sont les problèmes temporaires et les problèmes structurels qui ne disparaîtront pas avec le temps, qui sont liés à la décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière.»

Certaines des pires tensions ont été au sujet de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni ayant décidé unilatéralement de retarder l’introduction de certains contrôles douaniers.

Il a déclaré: «Nous sommes attachés à la paix et à la prospérité en Irlande du Nord.

«Nous sommes engagés émotionnellement et politiquement en Irlande du Nord.

«Nous sommes sponsors et soutiens de l’Accord du Vendredi Saint depuis le début et nous sommes toujours là et attentifs.»

Jeudi, des dizaines de bateaux de pêche français ont manifesté au large de Jersey après que les règles post-Brexit aient resserré l’accès aux stocks de pêche de l’île.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit, les navires français peuvent toujours accéder aux eaux britanniques jusqu’en 2026, mais seulement s’ils peuvent prouver qu’ils ont été historiquement actifs dans ces domaines.

Certains petits navires français affirment ne pas être en mesure de fournir les preuves exigées par les autorités britanniques.

M. de Almedia a minimisé l’affrontement et a insisté sur le fait qu’il peut être résolu diplomatiquement.

Le diplomate portugais a déclaré: «Cette relation ne doit pas être détournée par des accidents ou des poussées.

«C’est aux politiciens et aux diplomates de s’assurer que c’est le cas.»

M. de Almedia a récemment obtenu le statut d’ambassadeur à part entière par le gouvernement.

Il avait initialement refusé, au motif que l’UE n’est pas un pays, exaspérant Bruxelles.