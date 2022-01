Brexit : les progrès de la Grande-Bretagne sont salués alors que les Allemands s’en prennent à Scholz pour « aller dans la mauvaise direction » | Sciences | Des nouvelles

Le Royaume-Uni a fait des progrès significatifs après que des manifestants en Écosse aient pu arrêter le développement du champ pétrolier de Cambo après que le propriétaire majoritaire Shell ait semblé céder sous la pression. Shell, qui détenait une participation de 30% dans le champ, s’est retirée du projet le mois dernier après une vive opposition de militants écologistes, qui ont fait valoir que le champ pétrolifère entraverait les plans mondiaux visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Cambo est l’un des plus grands champs pétrolifères offshore non développés du Royaume-Uni et se trouve en Écosse.

Les écologistes allemands, qui font constamment pression sur le gouvernement pour qu’il se retire du gaz naturel, ont salué cette victoire.

Jason Kirkpatrick, un militant de 350.org Europe, a déclaré : « La récente mise à l’écart du projet pétrolier Cambo en mer du Nord est un bon exemple des progrès du Royaume-Uni vers la fin de l’utilisation des combustibles fossiles pour atteindre des objectifs climatiques vitaux.

« Ce succès est le résultat de campagnes citoyennes très populaires, et des investisseurs privés ont compris que le projet n’était pas rentable en raison de la volatilité du marché pétrolier et de l’avenir déclinant de l’industrie des combustibles fossiles. »

Le Premier ministre Boris Johnson a placé le changement climatique au centre de ses plans pour faire du Royaume-Uni une « superpuissance scientifique » après le Brexit et inspirer une « révolution industrielle verte ».

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé une expansion majeure des réseaux de chaleur dans la dernière étape pour alimenter les maisons en énergie verte.

L’investissement de 19 millions de livres sterling servirait à mettre en place cinq nouveaux réseaux de chaleur à travers le pays.

Cela fournira aux ménages et aux lieux de travail un chauffage plus abordable et fiable qui offre une alternative à faible émission de carbone et plus rentable à l’installation de solutions de chauffage individuelles et énergivores telles que les chaudières à gaz.

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré : « Le gouvernement allemand précédent a mis en place des politiques qui n’ont pas aidé à développer une énergie propre, et de telles politiques doivent être rapidement supprimées.

« Même le nouveau gouvernement allemand sait qu’il faut faire plus pour atteindre la limite de 1,5 °C sur laquelle les scientifiques et les citoyens insistent.

« Importer du gaz et soutenir des infrastructures massives comme Nord Stream 2 vont dans la mauvaise direction, et au lieu de cela, une énergie propre décentralisée comme l’éolien et le solaire doit être immédiatement construite pour résoudre le problème énergétique. »

Cependant, alors que les émissions dans le pays ont diminué, les écologistes ont critiqué M. Johnson pour avoir continué à financer les combustibles fossiles à l’étranger grâce à de généreuses subventions.