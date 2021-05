Brexit: les règles de l’UE bloquent le médicament anticancéreux du Royaume-Uni, «littéralement mauvais pour notre santé» | UK | Nouvelles

Protocole d’Irlande du Nord: Allister discute de “ sauver l’Union ”

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé la semaine dernière l’osimertinib (nom de marque Tagrisso) pour les patients atteints d’un cancer du poumon à un stade précoce, conformément à un programme mondial visant à accélérer le suivi des médicaments prometteurs. Le traitement peut améliorer les taux de survie jusqu’à 75% – mais comme il n’a pas encore reçu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA), les patients vivant en Irlande du Nord ne sont pas éligibles en l’état.

La question, qui a trait aux termes du protocole de l’Irlande du Nord selon lequel la région reste liée à certaines règles et réglementations de l’UE, a été décrite au Times par un initié du gouvernement comme étant une «préoccupation importante» car elle a le potentiel de s’enflammer déjà intensifié. tensions au sein de la communauté unioniste.

Un autre a ajouté: «Le peuple d’Irlande du Nord doit avoir le même accès à toute la gamme de médicaments que n’importe qui d’autre dans le reste du Royaume-Uni.

«Des solutions à ces défis doivent être trouvées de toute urgence.

“Nous avons appelé l’UE à faire preuve de la flexibilité et du pragmatisme nécessaires pour parvenir à des solutions permanentes.”

Margaret Carr, responsable des affaires publiques de Cancer Research UK en Irlande du Nord, a averti: “La divergence des réglementations entre GB et NI aura potentiellement des implications pour les approbations de certains nouveaux médicaments anticancéreux à l’avenir.”

L’UE n’a pas encore achevé sa propre évaluation de l’osimertinib, ce qui signifie que le médicament ne peut pas encore être prescrit dans le bloc – ou en Irlande du Nord, dans le cadre des arrangements actuels.

Jim Allister, chef du parti Traditional Unionist Voice, a déclaré que la dispute prouvait que le protocole de l’Irlande du Nord était “littéralement mauvais pour votre santé”.

Il a ajouté: «Lorsqu’un médicament anticancéreux vital est interdit en Irlande du Nord, parce que nous avons été laissés sous le contrôle de l’Agence européenne des médicaments et que nous avons refusé ce dont nos concitoyens britanniques peuvent se prévaloir, alors l’iniquité du protocole est évidente. pour tout voir.

“Non seulement notre citoyenneté égale a été détruite, mais la santé de nos patients atteints de cancer est menacée.”

Faisant référence au début de l’examen judiciaire d’aujourd’hui à Belfast, il a ajouté: «C’est à cause de résultats punitifs comme celui-ci qu’aujourd’hui nous portons notre combat contre le protocole devant la Haute Cour».

Tagrisso est fabriqué par AstraZeneca, la société pharmaceutique qui fait déjà l’objet d’une action en justice de l’UE pour son prétendu défaut de fournir le nombre convenu de doses de son vaccin contre le coronavirus au bloc.

Plus tôt ce mois-ci, la MHRA a autorisé le médicament conformément au Projet Orbis, un programme innovant coordonné par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, avec le Canada, l’Australie, la Suisse, Singapour, le Brésil et le Royaume-Uni comme autres participants.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Il est absolument essentiel que les patients du NHS aient accès le plus rapidement possible aux traitements de pointe les plus prometteurs.

«Quitter l’UE nous a offert l’opportunité de rejoindre le projet Orbis – une collaboration internationale avec les principaux régulateurs du monde entier – pour accélérer le temps nécessaire pour fournir ces nouveaux médicaments aux patients.

«Je suis ravi qu’aujourd’hui nous puissions voir les premiers résultats de notre implication dans ce partenariat, avec un médicament révolutionnaire contre le cancer du poumon qui profitera bientôt à des centaines de patients, et j’ai hâte de voir quelles innovations il apportera au tableau.”

Tom Keith-Roach, président d’AstraZeneca UK, a ajouté: «Le projet Orbis est un exemple puissant de la manière dont la collaboration entre les autorités réglementaires du monde entier peut accélérer l’approbation de traitements qui changent la vie et nous sommes ravis que l’osimertinib soit le premier médicament à subir ce processus d’examen innovant avec la MHRA.

«C’est une excellente nouvelle que les patients du NHS en Angleterre atteints de ce type spécifique de cancer du poumon à un stade précoce auront un accès précoce à ce médicament, ce qui pourrait considérablement améliorer leurs chances de survie sans maladie.

«Nous continuerons notre travail pour garantir l’accès des patients dans les pays décentralisés dans les meilleurs délais.»

Le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine CBE, a déclaré que le projet Orbis offrait une opportunité de garantir aux patients un accès plus rapide à des traitements anticancéreux prometteurs et vitaux.

Elle a expliqué: «Nous savons que plus tôt nous pouvons traiter les patients, meilleurs sont leurs résultats.

«Grâce à la coopération internationale, à l’innovation dans la réglementation et à la collaboration avec d’autres acteurs de l’ensemble du système de santé, la MHRA consolide la position mondiale du Royaume-Uni au centre des sciences de la vie et de l’accès aux soins de santé.