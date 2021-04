Brexit: les règles de sortie de l’UE ignorées pour les expatriés britanniques en Italie et en France | Monde | Nouvelles

Et ce malgré que leurs droits soient garantis en théorie par l’accord de retrait que la Grande-Bretagne a conclu avec Bruxelles. Selon ses termes, les Britanniques vivant déjà en Europe et les Européens résidant en Grande-Bretagne étaient censés voir leurs droits protégés après le Brexit.

Cependant, s’adressant au Times, Jeremy Morgan, du groupe de pression britannique en Italie, a déclaré que de nombreux responsables italiens ne savaient pas quels droits les résidents britanniques sont censés avoir.

Il a déclaré: «Nous sommes souvent traités comme des migrants de pays tiers de l’extérieur de l’UE et on nous demande le numéro du document permesso di soggiorno [residency permit] que ces immigrants ont.

«Le problème est que nous n’avions pas besoin d’avoir ce document lorsque le Royaume-Uni était dans l’UE et maintenant nous ne pouvons pas l’obtenir à cause de l’accord de retrait.

«Des gens ont été arrêtés par la police qui demande à voir leur permesso di soggiorno, qu’ils n’ont pas.

«Un Britannique des Pouilles s’est fait dire par un employeur que son contrat ne pouvait pas être renouvelé car l’ordinateur du ministère du Travail n’accepterait pas sa candidature sans un numéro de document.»

M. Morgan a déclaré que les autorités italiennes et britanniques avaient essayé d’aider mais que le processus était lent.

Pour aider à résoudre le problème en décembre dernier, le gouvernement italien a introduit des cartes d’identité facultatives pour les résidents britanniques, appelées carta di soggiorno, qui sont largement reconnues par les autorités.

Cependant, M. Morgan a déclaré: «Le problème est que certaines personnes appelant leur poste de police local pour obtenir la carte ont reçu des rendez-vous en août.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni était étroitement lié au bloc, continuant à verser dans le budget de Bruxelles et à mettre en œuvre de nombreuses lois européennes.

Les Britanniques vivant dans les pays membres de l’UE et les ressortissants de l’UE au Royaume-Uni ont continué de jouir de la plupart des droits qu’ils avaient avant le Brexit.

Cependant, cela s’est terminé le 31 décembre lorsque la Grande-Bretagne a quitté la période de transition du Brexit et a commencé à négocier avec l’Europe sur la base d’un nouvel accord commercial négocié par Boris Johnson.

Le député italien Massimo Ungaro a défendu les expatriés britanniques au parlement au début du mois.

Il a déclaré: «Cela cause un grave inconfort à plus de 60 000 citoyens britanniques résidant en Italie.»

M. Ungaro a exhorté le gouvernement italien à s’assurer que «les accords conclus avec le Royaume-Uni sont respectés afin d’éviter que ces personnes n’aient à payer pour le Brexit une deuxième fois».

Les Britanniques résidant en France ont jusqu’en juin pour demander un titre de séjour ou la nationalité française.

Jusqu’à présent, 120 623 expatriés ont fait des demandes de permis qui seront requises à partir d’octobre.

Cependant, selon Brian Jones, du groupe d’expatriés britanniques Hear our Voice, certains Britanniques n’ont pas encore déposé de candidature.

S’adressant au Times, il a déclaré: «Nous sommes particulièrement préoccupés par les personnes les plus vulnérables qui pensent peut-être: ‘Est-ce vraiment important [if I get a residency permit]? Dois-je déranger?