Brexit: les Suisses célèbrent le fait de battre les brutes de l’UE – Bruxelles perd le pouvoir | Monde | Nouvelles

Le gouvernement suisse a déclaré qu’il subsistait des «différences substantielles» entre les deux parties sur les «aspects clés de l’accord». En conséquence, ils ont décidé d’abandonner l’accord, ce qui aurait poussé la Suisse plus loin dans l’orbite réglementaire de l’UE.

Lord Hannan a averti qu’à Bruxelles, il est peu probable que les Suisses reculent.

Il a écrit dans le Sunday Telegraph: «Les Suisses ne sont pas plus susceptibles que les Britanniques de céder aux menaces.

«Si leur statut actuel d’accord demi-en-demi n’est plus proposé, ils s’éloigneront presque certainement.

«Et ils auront raison, car la meilleure façon de sauvegarder leur prospérité est de conserver les structures politiques inhabituelles sur lesquelles elle repose.»

Le président suisse Guy Parmelin (Image: GETTY)

“Les Suisses ne sont pas plus susceptibles que les Britanniques de céder aux menaces” (Image: GETTY)

Les relations commerciales de la Suisse avec l’UE sont régies par environ 120 traités individuels.

Cependant, Bruxelles a été déterminée à rapprocher le pays de sa sphère réglementaire.

S’adressant à Lord Hannan, un député suisse a déclaré: «C’est exactement ce qu’ils ont essayé de vous faire pendant les pourparlers sur le Brexit.

«Ils voulaient fondamentalement que nous soyons des membres sans droit de vote, en suivant toutes leurs règles sans avoir leur mot à dire. Boris leur a dit non et nous aussi.

La Suisse s’est retirée d’un accord-cadre de presse avec l’UE (Image: GETTY)

L’UE a demandé à la Suisse d’accepter la pleine liberté de mouvement avec le bloc dans le cadre de l’accord.

Cela permettrait aux ressortissants de l’UE de vivre en Suisse et d’accéder à ses services sociaux, même s’ils n’ont pas d’emploi.

La décision a été résistée par les Suisses avec Ignazio Cassis, le ministre des Affaires étrangères du pays, affirmant que leurs demandes n’étaient «pas satisfaites» par Bruxelles.

Lord Hannan a averti que l’UE allait probablement se retourner contre la Suisse après le rejet.

La Suisse a organisé un référendum national sur l’immigration en 2020 (Image: GETTY)

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 (Image: GETTY)

Il a commenté: «Peu de gens s’attendent à ce que l’UE laisse les choses mentir.

«Tout comme lors des négociations sur le Brexit, il cherchera à resserrer la vis, excluant la Suisse des accords communs sur les produits pharmaceutiques, la recherche, les services financiers et plus encore.

«Le fait qu’il ne puisse pas faire ces choses sans nuire à sa propre économie n’est pas préoccupant.

“Pour les fonctionnaires bruxellois, l’unité européenne est une fin en soi, pas un moyen pour une vie meilleure.”

Le Daily Express a fait campagne avec passion pour le Brexit (Image: EXPRESS)

En raison de la décision suisse, les entreprises de technologie médicale du pays, qui représentent 3% de son PIB, ne pourront plus exporter vers l’UE en franchise de droits.

La Commission européenne a déclaré: «Nous regrettons cette décision, compte tenu des progrès réalisés ces dernières années.»

Lord Hannan a noté que le PIB suisse était deux fois supérieur à la moyenne de l’UE et a soutenu que son rejet du bloc avait joué un rôle dans cette prospérité.

Le Royaume-Uni a voté pour le Brexit en juin 2020 (Image: GETTY)

Il écrit: «La raison pour laquelle les Suisses ne voulaient pas adhérer à l’UE, c’est qu’ils pouvaient voir qu’une union toujours plus étroite était incompatible avec les principes qui régissent leur confédération, à savoir la dispersion du pouvoir entre les cantons et le recours régulier aux référendums.

«Ces préceptes ont servi à faire d’eux les personnes les plus riches et les plus libres d’Europe.»

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020, plus de trois ans après avoir voté pour le Brexit.