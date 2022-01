Brexit Les universités britanniques continuent de dominer la scène mondiale – L’UE est largement dépassée en nombre | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans une récente enquête sur les classements universitaires 2022, les établissements britanniques restent les principaux challengers des États-Unis. Les quatre tableaux de classement mondial sont publiés par Times Higher Education, Quacquarelli Symonds, Shanghai Ranking Consultancy et US News and World Report.

Alors que les États-Unis comptent plus de la moitié des 40 meilleures institutions, l’UE n’apparaît qu’une seule fois sur les quatre tableaux des 20 meilleures universités du monde.

En comparaison, le Royaume-Uni apparaît 16 fois, selon Facts4EU.org.

Selon la liste dressée par Times Higher Education, l’Université d’Oxford est classée numéro un tandis que Cambridge est classée cinquième.

Il n’y a pas d’université d’Europe continentale jusqu’à Zurich au numéro 15.

De plus, il n’y a pas d’université européenne jusqu’à Munich au numéro 36.

En comparaison, Imperial College London est numéro 12, University College London est dix-huitième, LSE classé 27 et Edimbourg au 30.

De même, la liste QS a placé Oxford deuxième et Cambridge troisième.

Zurich ne fait pas partie de la liste avant le numéro huit et Lausanne est classé numéro 14.

Alors que l’UCL est 17e et Imperial à 25, devant Copenhague à 30.

Dans la liste US News, Oxford a placé le numéro cinq et Cambridge au numéro huit.

Encore une fois, il n’y a pas d’université d’Europe continentale jusqu’à Zurich au numéro 26 et aucune université de l’UE jusqu’à Copenhague au 37.

UCL est classé 16, Imperial 20, Edinburgh 32 et Kings College London 33.

En dehors de la Grande-Bretagne et de l’UE, plusieurs pays du Commonwealth ont enregistré de bonnes performances dans les listes.

Les universités au Canada, en Australie et à Singapour rivalisent avec les institutions européennes.

Le succès de la Grande-Bretagne sur la liste de classement intervient alors que les universités de haut en bas du pays ont été contraintes de fermer en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Avant Noël, le nombre de cas de Covid a fortement augmenté dans certaines universités.

Cependant, Rowland Kao, professeur d’épidémiologie à l’Université d’Édimbourg qui contribue au sous-groupe de modélisation Spi-M du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré que les épidémies dans les universités n’avaient pas été aussi graves que l’année dernière.

Il a déclaré: « Cependant, tout voyage comporte certains risques et en particulier a le potentiel d’une plus grande exposition pendant le voyage et aussi, surtout, d’introduire un mélange entre les groupes d’âge qui ne serait pas là à d’autres moments de l’année.

« Ainsi, les étudiants qui voyagent doivent être prudents en ce qui concerne à la fois les mesures de distanciation physique et l’utilisation de tests de flux latéral pour essayer de détecter les infections présymptomatiques. »