Brexit L’industrie cinématographique britannique en plein essor – 4 milliards de livres sterling de plus alors que Netflix et Amazon ciblent le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un record de 4 milliards de livres sterling a été dépensé pour la réalisation de programmes télévisés au Royaume-Uni en 2021. C’était presque le double du chiffre d’avant la pandémie. La production télévisée s’est effondrée lors du premier verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni.

Le British Film Institute (BFI) a déclaré que la production télévisuelle avait atteint un nouveau sommet entre octobre 2020 et septembre 2021.

Les chiffres du BFI ont montré que 4,14 milliards de livres sterling ont été dépensés pour filmer des productions telles que Bridgerton et Peaky Blinders au cours de la dernière année.

C’est presque le double des 2,3 milliards de livres sterling dépensés au cours de l’année qui a précédé l’épidémie de coronavirus, de 2018 à 2019.

Les chiffres de BFI montrent que la production de séries télévisées basées au Royaume-Uni a été multipliée par 10 depuis 2013.

Des séries télévisées britanniques comme Doctor Who, The Bay, Shetland et Ghosts ont été incluses dans les chiffres de BFI.

De nouvelles productions télévisées comme The Essex Serpent d’Apple TV+, Andor de Disney+ et des productions Netflix comme The Sandman et la nouvelle série de Bridgerton ont également été incluses dans les données BFI.

En 2020, Netflix à lui seul a dépensé 740 millions de livres sterling pour réaliser 60 productions télévisuelles et films au Royaume-Uni.

Netflix a récemment annoncé son intention de doubler la taille de sa base à Shepperton Studios à Surrey.

Il s’agit d’un niveau similaire à celui dépensé entre 2018 et 2019.

Adrian Wootton, directeur général de la British Film Commission et de Film London, a déclaré : « Nous sommes entrés dans un nouvel âge d’or pour le cinéma et la télévision.

« Nous en avons un qui offre des opportunités inégalées à notre industrie, notre économie et nos communautés pour stimuler la création d’emplois à long terme et la prospérité pour l’ensemble du Royaume-Uni.

« Il est plus important que jamais que nous continuions à nous concentrer, à investir et à construire l’espace scénique supplémentaire et la base de compétences, dans tous nos pays et régions. »

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré que les chiffres du BFI montraient « à quel point l’action du gouvernement a été importante pour stimuler une croissance sans précédent dans les industries de l’écran ».

Elle a ajouté: « Nous avons soutenu notre incroyable secteur de l’écran pendant la pandémie, via le UK Film and TV Production Restart Scheme et le Culture Recovery Fund, pour garantir que le pays renforce sa réputation d’être le meilleur endroit au monde pour tourner haut de gamme cinéma et télévision. »